Saková vymenuje za policajného prezidenta Lučanského

Ministerka sa rozhodla po piatkovom stretnutí s kandidátmi.

14. apr 2019 o 11:53 Daniela Hajčáková

BRATISLAVA. Políciu bude aj naďalej viesť Milan Lučanský, ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD) ho v pondelok vymenuje za prezidenta policajného zboru. Potvrdila to v nedeľnej relácii TA3 V politike. Lučanský dočasne vedie políciu po Tiborovi Gašparovi.

„Chcem zajtra generála Lučanského vymenovať za prezidenta policajného zboru,“ vyhlásila Saková.

Ministerka sa podľa svojich vlastných slov riadila hlasovaním v parlamentnom výbore pre obranu a bezpečnosť. Lučanský v stredu vo výbore získal najviac, sedem hlasov. V piatok sa tiež Saková stretla s obomi kandidátmi, ktorých výbor odobril.

Funkčné obdobie šéfa polície bude po novom štvorročné, dosiaľ nemal šéf polície žiadne funkčné obdobie. Nový šéf bude môcť byť zvolený aj opakovane.

Nastúpil po protestoch

Dočasným policajným šéfom sa stal Lučanský v júni minulého roka po tom, ako jeho predchodca Tibor Gašpar po nátlaku verejnosti a dvojnásobnej výmene ministra vnútra odstúpil.

Lučanský bol v minulosti štyri roky prvým viceprezidentom polície, predtým, než ho ministerka poverila, aby dočasne riadil políciu, šéfoval policajnej inšpekcii.

Od jeho nástupu za dočasného policajného prezidenta polícia zadržala pravdepodobných vrahov Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, ale aj podnikateľa Mariana Kočnera.

Sľúbil zmeny

Lučanský pred výborom pre obranu a bezpečnosť hovoril aj o zmenách, ktoré by v polícii zaviedol po svojom vymenovaní.

Spomínal sprísnenie lustrácií policajtmi. Reagoval tak na kauzu, keď jeho predchodca Gašpar údajne nariadil lustráciu zavraždeného Jána Kuciaka.

Zaviesť chce napríklad elektronický služobný preukaz. Keď by sa s ním policajt prihlásil do interného systému, bolo by jasné, kto zisťoval dané informácie.