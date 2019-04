Kiska tvrdí, že ak fašisti porušujú zákon, ich stranu musia zrušiť

15. apr 2019 o 10:50 SITA

BRATISLAVA. Ak fašisti porušujú zákon, ich strana musí byť zrušená. V pondelok tak zareagoval prezident Andrej Kiska na otázku poslanca Martina Klusa (SaS) počas hodnotiacej konferencie o zahraničnej politike na pôde ministerstva zahraničných vecí.

Súd bude o zrušení strany Mariana Kotlebu rozhodovať koncom apríla.

Kiska: Ak porušujú zákon, treba ich zrušiť

„Ak fašisti porušujú zákon, ich strana musí byť zrušená. Bodka. Ale musí o tom rozhodnúť súd,“ povedal v pondelok prezident.

Ak porušujú zákon, mali by ich zrušiť bez ohľadu na to, že niektorí si myslia, že by to mohlo byť vetrom do plachiet.



Kiska takisto spomenul aj iný aspekt. Ak podľa neho budeme ľuďom vysvetľovať, že táto strana chce, aby Slovensko vystúpilo z Únie, chce hranice a zo Slovenska urobiť xenofóbny štát, tak nevyhrajú.

„Je to naša úloha, aby sme sa jasne vymedzili. Posledné voľby ukázali, že sa vieme zlu postaviť. Ale ak vládna strana začne kolaborovať s fašistami, ak sa hovorí, že budú chcieť po ďalších voľbách vládnuť za každú cenu, potom musíme jasne veci pomenovať,“ dodal Kiska.

Súd rozhodne na konci apríla

Generálny prokurátor Jaromír Čižnár podal podnet na zrušenie strany Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko 24. mája 2017.

Po vyhodnotení rozsiahlych podkladov sa ukázalo, že politická strana ĽSNS ako extrémistická politická strana s fašistickými tendenciami svojím programom a činnosťou porušuje Ústavu Slovenskej republiky, zákony a medzinárodné zmluvy, odôvodnil svoj postup Čižnár.

O fungovaní ĽSNS už pojednával Najvyšší súd. Päťčlenný senát správneho kolégia odročil pojednávanie na 29. apríla, vtedy plánuje vyniesť aj rozhodnutie.