Ministerka chce menej, ale kvalitnejších nemocníc

Sľubuje, že do nemocnice sa každý dostane do polhodiny autom.

15. apr 2019 o 17:49 Ján Krempaský

BRATISLAVA. Cesta do nemocnice so zlomenou nohou či infarktom sa môže na Slovensku v najbližších rokoch predĺžiť. Najmä ľuďom, ktorí žijú v odľahlejších alebo menej rozvinutých regiónoch.

Ministerstvo zdravotníctva plánuje určiť, ktoré nemocnice zostanú v minimálnej sieti s kompletnou zdravotnou starostlivosťou a z ktorých sa stanú napríklad doliečovacie zariadenia.

Na Slovensku je 78 nemocníc, zostať by ich malo 42. Majú byť rozdelené do troch skupín - lokálnych bude 32, regionálnych šesť a národné štyri. Nemocnica teda už nebude v každom okrese, ako je to dnes.

Výmenou ministerstvo sľubuje lepšiu starostlivosť v nemocniciach, ktoré zostanú.

Stratifikáciu, čiže rozdelenie nemocníc, chce spustiť od októbra. Po novom majú nemocnice fungovať od roku 2023 a zmena sa má dokončiť v roku 2030.

Prvé náčrty zmien začal robiť v roku 2015 vtedajší minister zdravotníctva za Smer Viliam Čislák.

Tri druhy nemocníc