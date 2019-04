Beňová zo Smeru: Výmene lídra by mala predchádzať dohoda

Súboj by sa nemal zvádzať počas eurovolieb, hovorí europoslankyňa za Smer Monika Beňová.

15. apr 2019 o 21:40 Lucia Krbatová

V televízii Markíza ste cez víkend povedali, že v Smere prebieha diskusia o lídrovi strany. Niektorí členovia predsedníctva to však nepotvrdili. Ako to teda je?

"Trochu ma mrzí, že toto vyjadrenie bolo vytrhnuté z kontextu. Bavili sme sa o tom, že v Smere po prezidentských voľbách aj v súvislosti s ďalším vývojom prebieha diskusia o tom, ako pripraviť stranu na parlamentné voľby.

Moderátor sa ma spýtal, či diskutujeme aj o volebnom lídrovi. Ja som povedala, že súčasťou kampane je vždy aj otázka, kto bude volebným líderrom. Ale špeciálna diskusia, kto teda bude volebným lídrom, sa nevedie."

Prospelo by Smeru, ak by ho do volieb viedol populárnejší Pellegrini?