Volebná kampaň na internete by mala dostať jasnejšie pravidlá

Majú zhrnúť pripomienky, na základe ktorých sa vytvorí novelu zákona o volebnej kampani.

15. apr 2019 o 18:26 SITA

BRATISLAVA. Predvolebná kampaň v online priestore by mala dostať jasnejšie pravidlá.

Vyplýva to z pondelňajšieho stretnutia zástupcov ministerstva vnútra, Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán a parlamentných politických strán.

Štátna volebná komisia nemá stačiť

"Viem plne pochopiť štátnu komisiu, že je zúfalá, keď má kontrolovať Facebook, Youtube a iné nadnárodné koncerny, respektíve PR agentúry a kohokoľvek, kto zasahuje do volieb," uviedol po stretnutí pre médiá predseda parlamentu Andrej Danko.

Podľa neho sa účastníci stretnutia zhodli, že dnešná doba prináša nové fenomény, na ktoré je zatiaľ štátna volebná komisia "krátka".

Vláda by podľa Danka v tejto súvislosti mala vytvoriť legislatívu, ktorá "bude mať na pamäti, že ak niekto vo voľbách zavádza, klame alebo neuvádza finančné zdroje, z ktorých je financovaný, musí rátať s nejakými trestami".

Postrehy a podnety od zúčastnených strán budú podľa Danka obsahom listu, ktorý odošle predsedovi vlády.

"Oslovím predsedu vlády, aby podnikol všetky právne kroky a inicioval novú legislatívu, ktorá takéto trendy postihne," zdôraznil.

Sankcie by v tomto prípade podľa Danka mali byť porovnateľné s okolitými štátmi. "Ja nehovorím, že tu chce niekto niekoho zbavovať funkcie," uviedol Danko.

Ľudia by podľa predsedu parlamentu mali mať rovnaké podmienky, mali by jasne deklarovať, odkiaľ majú financie a mali by tiež vedieť zodpovedať ich objem.

"Myslím si, že sa dočkáme úpravy určitých pravidiel. aby tieto procesy v rámci volieb boli transparentné a čisté," dodal Danko.

Opozícia sa zhodla na potrebe pravidiel

Podľa opozičného poslanca Petra Pčolinského (Sme rodina) sa účastníci diskusie zhodli, že pravidlá kampane v online prostredí nie sú jasné a je potrebné upraviť legislatívu.

"Nedohodli sme sa na konkrétnych riešeniach," povedal s tým, že jednotlivé strany, rezort vnútra alebo volebná komisia dajú dokopy pripomienky, na základe ktorých sa vytvorí novela zákona o volebnej kampani.

V prípade sociálnych sietí by podľa Pčolinského napríklad mohla existovať povinnosť mať štatutárny orgán na území SR, ktorý bude mať v tejto oblasti zodpovednosť.

"Internet dnes je asi tou najefektívnejšou zložkou vedenia kampane," zdôraznil s tým, že situácia v online prostredí sa zmenila a legislatíva by mala na ňu reagovať.

"Tie skúsenosti sú také, že úprava je tam jednoducho potrebná, pretože vedenie kampane občas nebýva veľmi férové," skonštatoval Pčolinský.

Podľa neho sa na stretnutí objavila aj úvaha, že keď kandidát poruší pravidlá kampane, nemusí byť nakoniec vymenovaný do funkcie.

"To je dosť zásadné a nemusí to byť v súlade s ústavou," povedal s tým, že si počká na konečný návrh vládnej koalície



Jeho opozičný kolega Eduard Heger (OĽaNO) skonštatoval, že je potrebné, aby každá kampaň bola transparentná s rovnakými pravidlami.

"Ak niekto chce v kampani podvádzať, tak by mal byť za to potrestaný, ale do akej miery, to nech povedia právnici," dodal.