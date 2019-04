Kiska za sudcov nevymenuje polovicu kandidátov, vybral si len troch

Koalícia čakala, že na súd pôjdu štyria.

16. apr 2019 o 16:07 Peter Kováč

BRATISLAVA. Prezident Andrej Kiska si spomedzi ponúkanej osmičky kandidátov na ústavných sudcov vybral, avšak nie polovicu, ako to očakávala vládna koalícia.

Za sudcov napokon vymenuje troch ľudí - Ivana Fiačana, Ľuboša Szigetiho a Petra Molnára. Zvyšných piatich kandidátov, ktorých mu predložil parlament, odmietol.

"Ďalšia voľba bude v máji. Povinnosťou poslancov je zvoliť ďalších desiatich uchádzačov," povedal Kiska.

Trojicu nových sudcov by mal do funkcie vymenovať v stredu. Tým sa zároveň sfunkční plénum Ústavného súdu, ktorý bude mať celkovo už siedmich sudcov. Ďalších šesť mu bude chýbať aj naďalej.

Koalícia pôvodne očakávala, že Kiska si vyberie z ponúkanej osmičky štyroch nových sudcov, keďže prezident podľa ústavy menuje polovicu z kandidátov.

V tomto prípade však kandidáti ešte nie sú zvolení všetci a parlament má s voľbou pokračovať aj na májovej schôdzi. Takúto možnosť preto vopred pripúšťal riaditeľ Ústavu štátu a práva SAV Jozef Vozár.

Spomedzi koho si vyberal prezident Daniela Švecová , predsedníčka Najvyššieho súdu,

, predsedníčka Najvyššieho súdu, Michal Truban , šéf Špecializovaného trestného súdu,

, šéf Špecializovaného trestného súdu, Ivan Fiačan , advokát

, advokát Rastislav Kaššák , pedagóg a advokát (v minulosti bol poslaneckým asistentom Alojza Hlinu)

, pedagóg a advokát (v minulosti bol poslaneckým asistentom Alojza Hlinu) Ľuboš Szigeti , predseda Okresného súdu v Galante

, predseda Okresného súdu v Galante Peter Molnár , pedagóg a exekútor

, pedagóg a exekútor Pavol Malich , advokát a správca konkurznej podstaty

, advokát a správca konkurznej podstaty Miloš Maďar, pedagóg a advokát

"Pre zlyhanie väčšiny v parlamente je potrebné hľadať netradičné riešenia," hovoril Vozár.

Kiskov výber je sčasti totožný aj s tým, ako by na jeho mieste konala budúca prezidentka Zuzana Čaputová. Tá pred týždňom v diskusii Denníka N povedala, že sama by si zrejme vybrala Fiačana a Szigetiho.

Zvažovala by vraj aj vymenovanie predsedníčky Najvyššieho súdu Daniely Švecovej, no pred predsedom Špecializovaného trestného súdu Michalom Trubanom vraj „vidí iných ľudí“.

Kiskov poradca a bývalý šéf Ústavného súdu Ján Mazák v pondelok napísal komentár, že osobne by na prezidentovom mieste nevymenoval nikoho a čakal by na úplnú, teda 18-člennú kandidátku. Jej skompletizovanie totiž označil za povinnosť parlamentu.

Na menovaní troch sudcov vidí riziká.

"Ak by prezident republiky nesankcionoval navrhnutie neúplného počtu kandidátov v prípade ôsmich kandidátov, tak nebude mať inú možnosť, len rovnako odobriť každý ďalší nedostatočný počet navrhnutých kandidátov," upozornil Mazák.

Takéto rozhodnutie podľa neho znamená, že prezidenta by mohol v budúcnosti parlament vtlačiť do nepríjemnej situácie, že by mu vždy podsúval napríklad len dvojice. Z celej neakceptovateľnej "dvojičky" by si pritom musel jedného sudcu vždy vybrať.

Kým exprezident Michal Kováč bol v takej situácii, keď si vyberal spomedzi dvojice Ján Cuper a Ľubomír Dobrík, v súčasnej situácii by tak mohla vzniknúť napríklad dvojica Robert Fico a Robert Kaliňák.