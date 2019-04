Kiska za sudcov nevymenuje polovicu kandidátov, vybral si len troch

Koalícia čakala, že na súd pôjdu štyria.

16. apr 2019 o 16:07 Peter Kováč

BRATISLAVA. Prezident Andrej Kiska si spomedzi ponúkanej osmičky kandidátov na ústavných sudcov vybral, avšak nie polovicu, ako to očakávala vládna koalícia.

Za sudcov napokon vymenuje troch ľudí - Ivana Fiačana, Ľuboša Szigetiho a Petra Molnára. Zvyšných piatich kandidátov, ktorých mu predložil parlament, odmietol.

Dôvody výberu nekomentoval, len zdôraznil, že je pripravený obsadiť aj ďalšie voľné miesta na súde.

"Ďalšia voľba bude v máji. Povinnosťou poslancov je zvoliť ďalších desiatich uchádzačov," povedal Kiska. Troch sudcov si podľa stanoviska vybral "v záujme riešenia kritického stavu na Ústavnom súde", hoci ich vymenovanie o považuje za výnimočne núdzové opatrenie potrebné pre chod súdu.

Trojicu nových sudcov by mal do funkcie vymenovať v stredu, kedy zároveň ohlási, koho určí za predsedu súdu. Doplnením súdu sa sfunkční plénum Ústavného súdu, ktorý bude mať celkovo už siedmich sudcov. Ďalších šesť mu bude chýbať aj naďalej.

Rozhodnutie Kisku už ocenila aj novozvolená prezidentka Zuzana Čaputová, s ktorou sa vopred podľa informácií SME o rozhodnutí radil.

"Považujem za korektný krok prezidenta o zvyšných piatich kandidátoch nerozhodnúť a požadovať od parlamentu, aby dovolil chýbajúci počet kandidátov na ústavných sudcov a splnil si tak svoju ústavnú povinnosť," komentovala rozhodnutie Čaputová.

Koalícia chcela štyri mená

Koalícia pôvodne očakávala, že Kiska si vyberie z ponúkanej osmičky štyroch nových sudcov, keďže prezident podľa ústavy menuje polovicu z kandidátov.

V tomto prípade však kandidáti ešte nie sú zvolení všetci a parlament má s voľbou pokračovať aj na májovej schôdzi. Takúto možnosť preto vopred pripúšťal riaditeľ Ústavu štátu a práva SAV Jozef Vozár.

Spomedzi koho si vyberal prezident Daniela Švecová , predsedníčka Najvyššieho súdu,

, predsedníčka Najvyššieho súdu, Michal Truban , šéf Špecializovaného trestného súdu,

, šéf Špecializovaného trestného súdu, Ivan Fiačan , advokát

, advokát Rastislav Kaššák , pedagóg a advokát (v minulosti bol poslaneckým asistentom Alojza Hlinu)

, pedagóg a advokát (v minulosti bol poslaneckým asistentom Alojza Hlinu) Ľuboš Szigeti , predseda Okresného súdu v Galante

, predseda Okresného súdu v Galante Peter Molnár , pedagóg a exekútor

, pedagóg a exekútor Pavol Malich , advokát a správca konkurznej podstaty

, advokát a správca konkurznej podstaty Miloš Maďar, pedagóg a advokát

"Pre zlyhanie väčšiny v parlamente je potrebné hľadať netradičné riešenia," hovoril Vozár.

Po výbere troch sudcov spomedzi ôsmich kandidátov pritom nie je úplne jasné, či odmietnutých päť ľudí ostáva kandidátmi alebo nie.

Ústavný právnik a bývalý podpredseda Ústavného súdu Eduard Bárány aj preto rozhodnutie Kisku označuje za nešťastné či také, ktoré má za cieľ spôsobiť problémy.

"Je to na hrane ústavy. Myslím si, že päticu naďalej treba považovať za kandidátov, no je to opäť na ústavnú sťažnosť," komentoval rozhodnutie prezidenta Bárány. Predpokladá, že Kiska sa spolieha na nechopnosť Ústavného súdu rozhodnúť o takejto sťažnosti v prípade, že by ju podal niektorý z neúspešných uchádzačov.

Prezident v stanovisku, ktorým oznámil svoje rozhodnutie zároveň skritizoval parlament, ktorý je podľa neho zodpovedný za to, že na súde sa kopia nevybavené prípady. Od polovice februára je totiž kvôli chýbajúcim sudcom prakticky paralyzovaný.

"Obeťou politických hier vládnej väčšiny a jej neschopnosti dohodnúť sa na kandidátoch sú konkrétni ľudia, ktorých základné práva a slobody dnes Slovenská republika nedokáže účinne chrániť,” odkázal Kiska.

Jeho výber sudcov je sčasti totožný s tým, ako by na jeho mieste konala Čaputová. Tá pred týždňom v diskusii Denníka N povedala, že sama by si zrejme vybrala Fiačana a Szigetiho.

Zvažovala by vraj aj vymenovanie predsedníčky Najvyššieho súdu Daniely Švecovej, no pred predsedom Špecializovaného trestného súdu Michalom Trubanom vraj „vidí iných ľudí“.

Budúce riziko

Kiskov poradca a bývalý šéf Ústavného súdu Ján Mazák v pondelok napísal komentár, že osobne by na prezidentovom mieste nevymenoval nikoho a čakal by na úplnú, teda 18-člennú kandidátku. Jej skompletizovanie totiž označil za povinnosť parlamentu.

Na menovaní troch či štyroch sudcov vidí riziká.

"Ak by prezident republiky nesankcionoval navrhnutie neúplného počtu kandidátov v prípade ôsmich kandidátov, tak nebude mať inú možnosť, len rovnako odobriť každý ďalší nedostatočný počet navrhnutých kandidátov," upozornil Mazák.

Takéto rozhodnutie podľa neho znamená, že prezidenta by mohol v budúcnosti parlament vtlačiť do nepríjemnej situácie, že by mu vždy podsúval napríklad len dvojice. Z celej neakceptovateľnej "dvojičky" by si pritom musel jedného sudcu vždy vybrať.

Kým exprezident Michal Kováč bol v takej situácii, keď si vyberal spomedzi dvojice Ján Cuper a Ľubomír Dobrík, v súčasnej situácii by tak mohla vzniknúť napríklad dvojica Robert Fico a Robert Kaliňák.

Sfunkčnenie pléna Ústavného súdu znamená napríklad aj to, že súd sa bude môcť zaoberať volebnými sťažnosťami. Jednu z nich podal sudca Najvyššieho súdu a neúspešný prezidentský kandidát Štefan Harabin. Namieta v nej výsledok nedávnych prezidentských volieb a žiada ich opakovanie.