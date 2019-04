Ombudsmanka chce viac špeciálnych výsluchových miestností pre týrané deti

Patakyová upozornila, že máme štyri špeciálne výsluchové miestnosti.

16. apr 2019 o 17:10 SITA

BRATISLAVA. Pri každom okresnom riaditeľstve policajného zboru by mali byť zabezpečené špeciálne výsluchové miestnosti pre týrané zneužívané deti.

Konštatovala to v utorok na tlačovej besede verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová po stretnutí za okrúhlym stolom k problematike ochrany detských obetí násilia v trestnom konaní, ktoré organizuje občianske združenie Náruč – Pomoc deťom v kríze pod záštitou verejnej ochrankyne práv.

Negatívny jav v spoločnosti

Ako ďalej ombudsmanka upozornila, na Slovensku sú len štyri špeciálne výsluchové miestnosti v mimovládnom sektore a len jedna štátna výcviková.

Podotkla, že ako krajina nevyužívame všetky nástroje na ochranu obetí násilia a prevenciu tohto negatívneho javu v spoločnosti.

Podľa Patakyovej je do praxe potrebné dostať účinné opatrenia na riešenie problému násilia a úlohou štátu by malo byť ich prijímať.



„Deti sú obzvlášť zraniteľné obete násilných trestných činov a preto je v maximálne možnej miere potrebné zabezpečiť to, aby ich vypočutie bolo vykonávané v priestoroch, kde sú tieto deti v maximálnej možnej miere zbavené traumatického zážitku z vypočúvania,“ uviedla Patakyová.

Komplexne pripravený úkon

Dodala, že na výsluch by sa mal pripraviť vyšetrovateľ v spolupráci s psychológom, prípadne orgánom sociálno-právnej ochrany dieťaťa.

„Mal by to byť jeden komplexne pripravený úkon, v ktorom dieťa rozpovie situáciu, ktorá sa stala. Želateľný stav je taký, aby už nikdy viac nemuselo o tom zážitku vypovedať,“ prízvukovala ombudsmanka.



Výkonný riaditeľ občianskeho združenia Náruč – Pomoc deťom v kríze Ivan Leitman na tlačovej besede podotkol, že je znepokojujúce, že identifikovaných detských obetí násilia je veľmi málo.

„Z toho vyplýva, že tento problém je latentný. Deti, ktorých sa problém týka, sú v drvivej väčšine vo svojich rodinách, pretože sme nedokázali deti v dostatočnom počte identifikovať,“ konštatoval.

Vypočúvanie detí

Dve špeciálne výsluchové miestnosti sú v občianskom združení Náruč – Pomoc deťom v kríze a dve v neziskovej organizácii Slniečko.

V jednej miestnosti vyšetrovateľ vypočúva dieťa a kompetentní, ktorí tam musia byť zo zákona, sú v druhej miestnosti, aby dieťa nebolo traumatizované veľkým počtom ľudí. Štát doteraz zabezpečil len jednu výcvikovú výsluchovú miestnosť na Akadémii Policajného zboru.

Verejná ochrankyňa práv víta, že Prezídium policajného zboru avizovalo prípravu ďalších 22 výsluchových miestností.



O pomoci deťom, ktoré sa stali obeťami násilia, o dodržiavaní ich práv v súdnych, ale aj iných konaniach verejná ochrankyňa práv diskutovala spolu so zástupcami občianskeho združenia Náruč – Pomoc deťom v kríze so zástupcami ministerstiev a iných kompetentných orgánov a inštitúcií.

Cieľom diskusie bolo hľadanie konkrétnych riešení vybraných problémov týkajúcich sa problematiky ochrany detí pred násilím a pravidiel výsluchu detských obetí násilia.



Ombudsmanka na poslednom stretnutí za okrúhlym stolom uviedla, že podľa údajov Rady Európy zažilo násilie v rôznych formách každé piate dieťa, čo je v prípade Slovenska až 200 000 detí.