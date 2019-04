Simon pripravuje pre novelu zákona o štátnych symboloch sťažnosť na Ústavný súd

Kiska vetoval novelu zákona a vrátil ju Národnej rade na opätovné prerokovanie.

17. apr 2019 o 15:00 SITA, TASR

BRATISLAVA. Nezaradený poslanec Zsolt Simon pripravuje pre novelu zákona o štátnych symboloch sťažnosť na Ústavný súd SR.

Parlament 27. marca schválil novelu zákona, ktorou sa zakazuje hranie alebo spievanie hymny iného štátu na verejných podujatiach, ak na podujatí nie je prítomná oficiálna delegácia daného štátu.

Kiska novelu vetoval

Prezident Andrej Kiska vetoval novelu zákona a vrátil ju Národnej rade SR na opätovné prerokovanie ako celok.

„Ďalší vývoj novely môže mať dve alternatívy. Buď prehrá Slovenská národná strana - zákon nevstúpi do platnosti alebo prehrá Most-Híd - zákon prejde bez úprav," povedal Simon.



Podľa nezaradeného poslanca je pravdepodobné, že zákaz spievania hymien iných štátov bude platiť i naďalej a pravdepodobne to tak ostane až do konca volebného obdobia.

„Ako nezaradený poslanec NR SR pracujem na návrhu ústavnej sťažnosti na Ústavný súd Slovenskej republiky, ktorá poukazuje na spornosť tejto novely. Podporu mi prisľúbil poslanecký klub strany Sloboda a Solidarita a aj časť klubu hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti. Vďaka tomu máme dostatočný počet podpisov pod ústavnú sťažnosť a dúfame, že sa nám podarí zabrániť tomuto nezmyselnému zákazu, ktorý presadila vládna koalícia aj s podporou poslancov za stranu Most-Híd," dodal.

Navrhujú odstránenie pokuty

Ako v stredu na tlačovej besede uviedli predstavitelia strany Most-Híd, hlasovať za prelomenie veta prezidenta nebudú.

Na májovú schôdzu parlamentu pripravia ďalšiu novelu zákona - pridajú novú vetu.

"Predchádzajúcou vetou nie je dotknuté právo fyzických a právnických osôb hrať alebo spievať štátnu hymnu iného štátu," uviedol minister spravodlivosti Gábor Gál a dodal, že navrhnú, aby sa zo zákona odstránila pokuta, ktorá by mohla byť udelená okresným úradom za nedodržanie alebo zlý výklad zákona.



Novelu zákona o štátnych symboloch navrhla Slovenská národná strana. Cieľom bolo zvýšiť ochranu štátnych symbolov ako jedného zo základných pilierov štátnosti, ktorý vychádza priamo z Ústavy Slovenskej republiky.

Cieľom je tiež ochrana tradícií, ktoré súvisia s používaním štátnych symbolov, a aj ochrana štátnych symbolov pred ich znevažovaním v elektronickej komunikácii a v digitálnej podobe.

Lubyová štátne znaky na dresoch podporuje

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová (nominantka SNS) podporuje to, aby na reprezentačných dresoch boli slovenské štátne znaky.

Uviedla to v stredu po rokovaní vlády.

"Reprezentanti sú vychovávaní a sponzorovaní z peňazí nás všetkých občanov Slovenskej republiky. V tomto zmysle sú nastavené aj zmluvy medzi nami a športovými zväzmi na príspevok uznanému športu," povedala Lubyová.