Štát možno kúpi novú nemocnicu Penty. Premiér to nevylúčil

Možno aj o kúpe bude Pellegrini s Pentou rokovať na budúci týždeň.

17. apr 2019 o 19:14 Ján Krempaský

BRATISLAVA. Nemocnica, ktorú stavia Penta na bratislavských Boroch, možno nakoniec bude štátna.

Jej kúpu po dokončení v roku 2021 nevylúčil po stredajšom rokovaní vlády premiér Peter Pellegrini (Smer).

"Urobím všetko preto, čo dovoľuje zákon, zdravý rozum a finančné možnosti tohto štátu, aby sme čo najskôr mali v Bratislave krásnu, novú štátnu nemocnicu," odpovedal na otázku SME, či vláda prinajmenšom uvažuje o kúpe novej nemocnice Penty.

S informáciou o tejto možnosti prišiel ako prvý týždenník Trend. Potvrdili mu to tri od seba nezávislé zdroje.

Penta stavia novú nemocnicu na severozápade Bratislavy pri nákupnom centre Bory Mall a diaľnici D2 smerujúcej do Česka. Náklady na jej výstavbu pred tromi rokmi odhadla na sto miliónov eur. Mala by byť všeobecnou nemocnicou so 400 lôžkami a 1200 zamestnancami.

Ak by sa kúpa stala realitou, opäť raz by padol projekt nemocnice na Rázsochoch, ktorá sa stavia už vyše 30 rokov.

Rokovanie už na budúci týždeň