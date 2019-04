Prieskum Focus: Smer klesol pod 20 percent, koalícia Spolu a Progresívne Slovensko je druhá

Mierne klesla aj SaS.

18. apr 2019 o 11:01 Lucia Krbatová

BRATISLAVA. Ak by sa parlamentné voľby konali začiatkom apríla, dva týždne po prezidentských voľbách, Smer by volilo 19 percent opýtaných. V porovnaní s marcovým meraním preferencie strany klesli o 3,4 percentuálnych bodov.

Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus.

Kandidát Smeru Maroš Šefčovič neuspel, porazila ho Zuzana Čaputovú, ktorú podporovali Progresívneho Slovensko a Spolu.

Práve tejto predvolebnej koalícii víťazstvo Čaputovej pomohlo. V prieskume Focusu by získali 13,4 percenta. V marci by ich volilo 9,1 percenta opýtaných.

Pokles Smeru a nárast predvolebnej koalície zaznamenala niekoľko dní po prezidentských voľbách aj agentúra AKO. Analytici to vtedy pripisovali práve výsledkom prezidentských volieb.

Prečítajte si tiež: Prieskum AKO: Smer klesol, koalícia Progresívne Slovensko a Spolu je druhá

Za predvolebnou koalíciou nasledujú extrémisti z ĽSNS, ktorých by volilo 10,5 percenta respondentov. Doteraz najsilnejšia opozičná strana SaS si mierne pohoršila. Kým v marci by ju volilo 11,4 percenta opýtaných, teraz 10,1 percenta.

Hnutie Sme rodina by získalo 9,4 percenta, hnutie OĽaNO 9,1 percenta. Koaličná SNS sa pohybuje okolo medzi siedmimi až ôsmimi percentami.

V marci získala 7,9 percenta, v najnovšom meraní Focusu 7,5 percenta.

Do parlamentu by sa dostalo aj KDH so ziskom 6,8 percenta. Prvýkrát by však z neho vypadol koaličný Most-Híd, ktorý získal 4,7 percenta.

Agentúra Focus robila meranie v dňoch 8. apríla až 14. apríla. Vzorku tvorilo 1026 respondentov.