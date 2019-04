Dobré ráno: Hádky aj spojenectvá. Aké sú vzťahy v opozícii

Čo robí opozícia ako spolu strany vychádzajú.

23. apr 2019 o 2:00 Tomáš Prokopčák, Lucia Krbatová

Vypočujte si podcast

Jeden druhému odkazuje, aby ho, a pardon za vulgarizmus, ale citujem: „už ma fakt sereš! A prestaň nás hejtovať, ak s nami chcete raz vládnuť.“

Potom sa ďalší pustia do seba pre slogan na predvolebných bilborodoch, ktoré hovoria o takom nezmysle, akým je zdravý rozum. Medzičasom sa podľa prieskumov stala lídrom opozície spolupráca Progresívneho Slovenska a Spolu. Kiska chystá stranu a Most by sa do parlamentu zrejme ani nedostal.

Často sa v Dobrom ráne rozprávame, aké sú vzťahy medzi stranami koalície.

No dnes sa budeme rozprávať, čo sa deje v opozícii: aké sú vzťahy tam a či by tieto strany dokázali poskladať vládu?

Tomáš Prokopčák sa pokúsi odpovedať spolu s Luciou Krbatovou.

Odporúčanie na čítanie

Dnešné odporúčanie na čítanie bude z webu Quartz. Aisha Hassanová sa pozrela, ako automatizácia a nástup nových technológiu ovplyvnia budúcnosť práce. A v texte Workplace automation will hit women harder than men opisuje, ako dopady novej technologickej revolúcie budú horšie pre ženy.

