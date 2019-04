Juraj Šeliga a jeho príbeh Za slušné Slovensko. Ako to celé bolo?

Správy o Slovensku, ktoré zaujali cudzincov.

18. apr 2019 o 21:44 The Slovak Spectator

1. Potrebujeme parkovacie miesta pre mozgy, nie pre autá: What about parking slots for “brains”?

2. Diviaky archeológmi: Boars dug out a treasure of coins from the turn of 15th and 16th century

3. Koniec nocovania pred cudzineckou políciou? Dlhoočakávaný objednávací systém je spustený: No more queues? Foreigners' Police have introduced online booking system

4. Sledujete Hru o tróny? Niektoré z viac ako 80 seriálových lokalít nájdete aj blízko Slovenska: Visit the localities where Game of Thrones was filmed

5. Ako budú parkovať cudzinci žijúci v Bratislave? Parkovacia politika pamätá aj na nich: 10 things you need to know about the new parking policy in Bratislava

6. Veľká noc v Bratislave? Nenechajte si ujsť tieto podujatia: Top 10 events in Bratislava

7. Keď odídete študovať alebo pracovať do zahraničia stratíte priateľstvá a zažijete, čo je samota. Zmení vás to: In Denmark, challenge was my daily bread

8. Čaputová vyhrala aj keď bola terčom dezinformačných stránok: Disinformation outlets attacked Čaputová during the presidential campaign the most

9. Bratislava na bicykli za jeden deň len za 6 Eur. Bike-sharing: How to discover Bratislava in one day

10. Juraj Šeliga a jeho príbeh Za slušné Slovensko. Ako to celé bolo? It turned my life upside down

Až 70 percent všetkých čitateľov prichádza na portál anglických novín The Slovak Spectator zo zahraničia, prevažne z USA, Veľkej Británie, Nemecka.

Len 18 percent všetkých návštevníkov má vo svojom počítači ako komunikačný jazyk nastavenú slovenčinu.

Portál je súčasťou spravodajského webu sme.sk.