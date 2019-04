Čím očarila a čím šokovala Kanaďanku slovenská Veľká noc

Veľkonočný pondelok je jediný deň, keď sa slovenské mamy neboja prechladnutia.

20. apr 2019 o 6:40

Vypočujte si podcast:

https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/606737526&color=%23096f52&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false&show_teaser=true

Bola som šokovaná a pohoršená, hovorí Kanaďanka Naomi Hužovičová, keď si spomína na svoju prvú slovenskú šibačku. Ani po štrnástich rokoch u nás presne nevie, čo si o našich veľkonočných tradíciách myslieť. Vo veľkonočnom dieli podcastu Spectacular Slovakia Naomi hovorí nielen o zvykoch, ale aj o jedlách, ktoré na veľkonočnom stole v jej rodine nebudú chýbať ani tento rok - napríklad stratené kura.

