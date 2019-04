Európska únia potrebuje reformu, tvrdí Danko

Európska únia je podľa Danka to najlepšie riešenie pre Slovensko.

20. apr 2019 o 11:20 SITA

BRATISLAVA. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Andrej Danko chce naďalej budovať dobré vzťahy so všetkými štátmi rovnako.

Ako tvrdí, len vyváženým politickým dialógom sa dá predísť zbytočnému eskalovaniu napätia. Zároveň chce prispieť k zlepšeniu postavenia Slovenskej republiky v Európskej únii, ktorú pokladá za úspešný projekt.

Agentúru SITA o tom informoval riaditeľ odboru komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie Národnej rady Tomáš Kostelník.

Šéf parlamentu trvá na tom, že jeho zahranično-politická orientácia je proeurópska a v súlade s oficiálnym smerovaním Slovenskej republiky.

„Som presvedčený o tom, že Európska únia je úspešný projekt a nikdy som naše členstvo nespochybňoval. Zároveň sa ale snažím rozvíjať dobré vzťahy na všetky svetové strany, tak na Východ, ako aj na Západ. Mám dobrých priateľov ako v Rusku, rovnako aj v Luxembursku, či Berlíne. Príde mi nešťastné rozdeľovať orientáciu politikov na Slovensku na prozápadnú a provýchodnú. Pre mňa osobne je najdôležitejšia orientácia proslovenská,“ vysvetlil Danko.



Prostredníctvom vyvážených zahraničných ciest a nadviazaným dobrým vzťahom s množstvom zahraničných predstaviteľov sa Danko snaží podľa jeho slov zlepšiť postavenie Slovenska v rámci Európskej únie.

„Vždy jasne deklarujem, že Európska únia je to najlepšie riešenie pre Slovenskú republiku. To, že hovorím o potrebe reformy EÚ, neznamená, že ju spochybňujem. Únia by mala čo najskôr zabezpečiť ochranu svojich občanov v digitálnom priestore. Zároveň však nie som spokojný ani s odtrhnutosťou niektorých europoslancov od problémov, ktoré trápia bežných občanov," dodal predseda parlamentu.