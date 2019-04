SaS žiada kvalitnejšie vzdelávanie učiteľov v praxi

Ministerstvo školstva by malo viac sledovať, čo učitelia potrebujú a reagovať na ich požiadavky.

23. apr 2019 o 10:53 SITA

BRATISLAVA. Potrebujeme skvalitniť vzdelávanie učiteľov v praxi. To vedie cez skvalitnenie vzdelávacích programov učiteľov.

„Zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch sa nejakým spôsobom snažil vyriešiť dlhodobý problém s naháňaním sa učiteľov za kreditmi, vo výsledku však situáciu nezlepší, pretože netlačí na skvalitnenie vzdelávacích programov," uviedla členka poslaneckého klubu strany Sloboda a Solidarita Zuzana Zimenová.

Učitelia sa dlhodobo sťažujú

"Učitelia sa dlhodobo sťažujú, že nemajú v ponuke také programy, ktoré by im pomohli lepšie učiť, preto mnohí zbierali kredity napríklad za kurz snowboardingu či viazanie kytíc z ovocia. Zvýšenie kvality programov však nový zákon nerieši," doplnila Zuzana Zimenová.

Podľa opozičnej poslankyne je v zákone množstvo problémov, na ktoré upozorňovali ministerku školstva Martinu Lubyovú aj učitelia.

Lubyová ignoruje hlas odbornej verejnosti

Petičný výbor Petície za stiahnutie návrhu nového zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch 12. marca odovzdal na Úrad vlády SR oficiálnu žiadosť o prijatie, prešetrenie a vybavenie petície.

„Je to horúcou ihlou ušitý zákon, len aby si ministerka školstva Martina Lubyová ´odškrtla´, že toto som sľúbila, tak to aj splním. Súhlasím s pripomienkami, ktoré mali učitelia. Veď niekoľko tisíc podpisov v petícií za stiahnutie zákona zozbierali veľmi rýchlo. Nepáči sa mi, že vláda na to nereagovala, a že ministerka ignorovala hlas odbornej verejnosti a návrh zákona presadila nasilu, cez koaličnú väčšinu," dodala Zimenová.

Deti so špeciálnymi potrebami

Zimenová si myslí, že ministerstvo školstva by malo viac sledovať, čo učitelia potrebujú, a reagovať na ich požiadavky.

Prečítajte si tiež: SaS ocenila vznik komisie pre začleňovanie zraniteľných skupín

„Učitelia sa sťažujú, že nemajú napríklad dostatok vedomostí ani zručností pracovať s deťmi so špeciálnymi potrebami. Na vysokej škole ich na to nepripravili, v praxi sa s nimi stretli minimálne a potom nevedia, ako k nim majú pristupovať. Títo učitelia hľadajú vzdelávacie programy, ktoré by im pomohli a sťažujú sa, že v náročnej práci nedostávajú potrebnú pomoc," povedala Zimenová.

"Ak máme ale na Slovensku ambíciu meniť školy tak, aby sa zlepšili vzdelávacie výsledky žiakov, ministerstvo školstva by malo masívne zafinancovať ponuku vzdelávacích programov práve na tieto témy a malo by motivovať učiteľov, aby každý z nich vzdelávanie v tejto oblasti absolvoval," uzavrela.