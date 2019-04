Veriť tabuľkám s výpočtom dĺžky triezvenia? Pomáha si nimi aj polícia

Počas veľkonočných sviatkov je alkohol príčinou 23 percent nehôd.

23. apr 2019 o 19:20 Peter Kováč

BRATISLAVA. 'Odbúranie' jedného veľkého piva by malo 85-kilovému mužovi trvať takmer tri hodiny, pri troch to má zabrať už viac ako osem hodín. Žene so šesťdesiatimi kilami dokonca až trinásť hodín.

S tabuľkou s takýmito výpočtami upozorňovali policajti pred Veľkou nocou vodičov, aby si nesadali za volant, ak si vypili.

„Keď jazdím, pijem nealko,“ upozorňuje kampaň, ktorú s políciou už ôsmy rok organizovalo Slovenské združenie výrobcov piva a sladu. Zdôrazňovali, že alkohol je príčinou asi jedenástich percent zo všetkých približne dvanásťtisíc nehôd, ktoré sa na Slovensku za rok stanú.

Prepočet času, po ktorom si človek, ktorý vypil veľké pivo, môže sadnúť za volant, by však vodiči mali brať len orientačne, upozorňuje Ľubomír Okruhlica, riaditeľ Centra pre liečbu drogových závislostí v Bratislave. Aj polícia v grafe upozorňuje, že údaje sú informatívne.

Polijcaná tabuľka triezvenia. (zdroj: PPZ)

„Máme k tomu jednoznačné stanovisko, ktoré vychádza z vedou overených poznatkov – pokiaľ ide o rýchlosť eliminácie alkoholu z tela, nedá sa na orientačné údaje spoliehať,“ hovorí Okruhlica. V priemere sa síce hovorí o odbúravaní 0,2 promile alkoholu za hodinu, ide však iba o spriemerovaný údaj mnohých ľudí.

„Sú ľudia, ktorí po veľkom pive nenafúkajú nič už po desiatich minútach, ale sú aj takí, u ktorých by sa dal odhaliť alkohol ešte aj po šiestich hodinách,“ pokračuje Okruhlica.

Viacero faktorov

Za veľké rozdiely v tom, za aký čas sa rôznym ľuďom odbúra alkohol z krvi, zodpovedá viacero faktorov.