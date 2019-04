Dobré ráno: Polícia vedela, že Vadala tu buduje bunku mafie

Čo je horšie, že Gašpar klamal alebo si policajti nevymieňajú informácie.

23. apr 2019 o 23:17 Tomáš Prokopčák, Ján Krempaský

Bývalý policajný prezident Tibor Gašpar podľa všetkého nehovoril celú pravdu.

Pár týždňov po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnirovej mal totiž povedať, že slovenská polícia nedostala varovania o tom, že by na Slovensku fungovala talianska mafia Ndrangheta.

Talianska verejnoprávna televízia Rai však teraz zverejnila informácie, že Slovensko už v roku 2013 písalo Talianom o tom, že sa domnievame, že Antonino Vadala u nás vytvoril takzvanú ndrinu, teda bunku kalábrijskej mafie. A talianske úrady odpovedali.

Čo teda polícia vedela a čo nevedela, prečo Gašpar nehovoril pravdu, čo nám Taliani povedali a ako to skončilo sa dnes budeme rozprávať s reportérom denníka SME Jánom Krempaským.

Krátky prehľad správ

Bývalý generálny prokurátor Dobroslav Trnka mal nariadiť prepustenie Jozefa Mišenku z väzby. O pár týždňov nato ho podsvetie zavraždilo. Podľa televízie JOj mal zrušenie väzby nariadiť Trnka telefonicky vtedajšiemu krajskému prokurátorovi v Nitre. O zrušenie väzby pre Mišenku sa pokúšal aj Marian Kočner.

Diaľnica pred Žilinou sa znovu odkladá, dokončená nebude ani tento rok. Pritom jedenásťkilometrový úsek D1 medzi Hričovským Podhradím a Lietavskou Lúčkou sa mal otvárať v januári v roku 2018. Ďalšie problémy teraz priznala Národná diaľničná spoločnosť, tento raz dúfa v prvú polovicu budúceho roka.

Reťazec predajní Exisport, jeden z najväčších predajcov športového sortimentu na Slovensku, mení majiteľa a bude rušiť svoje predajne. Týka sa to podľa Trendu najmä obchodov v menších mestách. Novým väčšinovým majiteľom sa stane český podnikateľ Petr Cmíral, reťazec sa chce zamerať na predaj cez internet.

Nedeľné bombové útoky na Srí Lanke majú na svedomí viac ako tristo obetí, ďalšie stovky ľudí sú zranených. Teroristické útoky na ostrove mali byť podľa predbežných výsledkov vyšetrovania odplatou za Christchurch, teroristický útok na Novom Zélande.

Armádu USA označili v Iráne zákonom za teroristickú organizáciu. Je to odpoveď na krok Spojených štátov, ktoré do zoznamu zahraničných teroristických organizácií pridali iránske revolučné gardy. Amerika tiež chce sankcionovať krajiny, ktoré nakupujú iránsku ropu.

Odporúčanie na čítanie

Odporúčame text z nášho partnerského magazínu Quark, ktorý nájdete aj našom webe tech.sme.sk. Zdeněk Urban v článku Prijali by ste mimozemšťanov? Vedci skúmali reakcie ľudí opisuje výskum, ktorý sledovali naše postoje voči objavu cudzieho života. Ako by sme reagovali, čo by sme robili a či záleží, či by sme narazili ma baktérie, alebo na inteligentný život.

