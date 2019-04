Pellegrini: Nemôžeme tolerovať prípady neoprávnených lustrácií

Policajný prezident Lučanský plánuje zaviesť systém elektronickej identifikácie.

24. apr 2019 o 10:35 SITA

BRATISLAVA. Pokiaľ nemajú lustrácie osôb v policajných databázach reálny zákonný základ, je to neakceptovateľné.

Uviedol to pred stredajším rokovaním vlády premiér Peter Pellegrini (Smer), ktorý zároveň víta postup šéfa polície Milana Lučanského v tejto otázke.

Lustrovali novinárov aj prokurátorov

Lučanský plánuje v polícii zaviesť systém elektronickej identifikácie, keď sa bude musieť konkrétny policajt prihlásiť pod vlastným menom.

Prečítajte si tiež: Novinárov sledovali ako organizovaná skupina, výpovede nesedia

Prípady neoprávnených lustrácií boli medializované v súvislosti s vyšetrovaním vraždy novinára Jána Kuciaka, ktorý bol sám lustrovaný.

Okrem novinárov boli cez databázy vyhľadávaní aj prokurátori či iné osoby.

"Ak sa tak dialo mimo zákonných procesov, tak je to niečo, čo nemôžeme v polícii ani iných štátnych orgánoch tolerovať. Preto vítam postup policajného prezidenta v týchto záležitostiach, aby sme vedeli v každom momente identifikovať kto a prečo nahliada do štátnych databáz. Kto lustruje koho, prečo a vedeli to vyhľadať aj spätne v prípade potreby," povedal Pellegrini.

Lučanský verí, že sa prípady nezopakujú

Prípady neoprávnených vstupov do databáz v súčasnosti vyšetruje Úrad inšpekčnej služby.

Na výsledky chce počkať aj policajný prezident Milan Lučanský.

"Prípady sú vyšetrované a je potrebné počkať na výsledky. V súčasnosti pripravujeme viacero opatrení, aby sme takémuto konaniu zamedzili a ja verím, že sa to nebude opakovať," doplnil Lučanský.