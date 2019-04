Pýtal sa, či mám ešte krámy. Ako si vedúci z ChaChaLandu vymieňal fotky s dievčaťom

Výber táborových vedúcich nemá pravidlá.

26. apr 2019 o 19:54 Roman Cuprik

BRATISLAVA. Mala čerstvých 14 rokov a v detskom tábore ChaChaLand v lete 2011 sa jej zapáčil vtedy 22-ročný vedúci Tomáš Štrba. Situácia, ktorá môže nastať v akomkoľvek detskom tábore.

Hoci šlo o dieťa, Štrba namiesto odmietnutia situáciu zneužil a vylákal od nej intímne fotografie. Následne si takéto fotky vymieňali ešte dva roky.

Vedúci tábora Roman Paulíny o tom vedel, ale nezasiahol, dokonca dievčaťu napísal: „Tak ale mne nepošleš a jemu áno... hm.“

Dievča, ktorého meno denník SME pre citlivosť prípadu nezverejňuje, si všetko zaznamenalo do denníka. Fotografie spomenul aj samotný Štrba, keď si s ňou po čase písal na sociálnej sieti.

Štrba sa k téme odmietol vyjadriť a vedenie ChaChaLandu na otázky nereagovalo.

Tému zneužívania detí v detskom tábore ChaChaLand otvorila Katarína Danová, ktorá začiatkom marca napísala text o tom, ako ju od roku 2003 zneužíval vedúci tábora. Mala vtedy 13 rokov.

Nemenovala tábor ani vedúceho. Denník SME a Denník N však zistili, že ide o ChaChaLand a zakladateľa tohto tábora Romana Paulínyho.

Prečítajte si tiež: Zuzana z Chachalandu: Robil si so mnou, čo chcel, ja som si v hlave opakovala nemčinu

Polícia v súčasnosti začala v súvislosti s článkami o Danovej trestné stíhanie za zneužívanie.

Následne sa redakcii ozvalo ďalšie dievča Zuzana, ktoré opísalo, ako ju zneužíval bývalý táborový vedúci Radovan Slaninka.

Denník SME hovoril s troma ľuďmi, ktorí do ChaChaLandu chodili najprv ako deti a neskôr tam robili vedúcich. Už niekoľko rokov však do tábora nechodia.

Pod zárukou anonymity potvrdili, že niektorí vedúci vrátane Paulínyho si nevedeli od dievčat držať odstup.

Problémom podľa cestovných kancelárií organizujúcich tábory je, že detský tábor môže v súčasnosti zorganizovať akékoľvek občianske združenie. Často ide podľa cestoviek o amatérov, ktorí nevedia vedúcich pripraviť na prácu s deťmi.

„Dnes si môže tábor organizovať, kto chce, a potom to často aj tak vyzerá,“ povedal riaditeľ CK Úsmev Ľuboš Štekl.

Ruka v trenírkach

Žena, ktorá si ako 14-ročné dievča vymieňala so Štrbom intímne fotky, hovorí, že v tom čase bola naivné dieťa s nízkym sebavedomím a páčilo sa jej, že sa o ňu vedúci zaujíma.

Písať si začali po tom, ako sa letný tábor skončil. Najprv mu poslala fotku v nohavičkách a s rukou cez prsia.

„Som netušila, že on je taký úchylák... No a je dosť zlé, že ma presvedčil, aby som mu poslala svoju nahú fotku,“ napísala si do denníka pod dátumom 17. augusta 2011.