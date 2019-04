Dobré ráno: Mala 14 a vedúci na tábore od nej chcel intímne fotky

Ako pokračuje kauza zneužívania.

24. apr 2019 o 23:23 Nikola Bajánová, Roman Cuprik

Mala 14 rokov a v detskom tábore sa jej v roku 2011 zapáčil vtedy 22-ročný vedúci.

Ten, hoci bola ešte dieťaťom, namiesto odmietnutia situáciu využil a vylákal od nej intímne fotografie. Takéto fotky si vymieňali ešte ďalšie dva roky. Denník SME sa opäť vracia do letného tábora Chachaland a po sérii článkov zverejňuje ďalší.

Nikola Bajánová sa o nových zisteniach a práci na téme zneužívania dievčat v táboroch rozpráva s Romanom Cuprikom.

Krátky prehľad správ

Štát chce naďalej stavať novú univerzitnú nemocnicu v Bratislave. Buď tak spraví v lokalite Rázsochy, alebo skúsi presvedčiť skupinu Penta, aby mu ponúkla svoju nemocnicu budovanú v lokalite Bory. Druhý variant má pripadať do úvahy len vtedy, pokiaľ by bolo možné nemocnicu rozšíriť. Po spoločnom rokovaní s investorom na Úrade vlády SR to v stredu vyhlásil premiér Peter Pellegrini.

Bývalý riaditeľ televízie Markíza a bývalý minister hospodárstva Pavol Rusko bude aj naďalej stíhaný na slobode. Rozhodol o tom Krajský súd v Bratislave. Rusko je obžalovaný z prípravy vraždy svojej bývalej spoločníčky Silvie Volzovej, a zároveň v kauze televíznych zmeniek.

Slovnaft testuje automatické pokladnice, ich úlohou je zrýchliť nákupy na benzínke. Zatiaľ tak robí na dvoch čerpacích staniciach, od jesene v Žiline a od apríla na odpočívadle Zeleneč. Samoobslužné pokladne sa v maloobchode už vyskytujú bežne, napríklad v Tescu či v Kauflande. Peňažná zásuvka, akú teraz testuje Slovnaft, sa líši tým, že zákazník si neblokuje tovar sám. Prístroj slúži iba na platby.

Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že Spojené štáty vyšlú na hranice s Mexikom ozbrojených vojakov. Príslušníkov mexickej armády pritom obvinil, že namierili zbrane na členov americkej Národnej gardy.

Juhokórejský výrobca smartfónov Samsung oficiálne odložil uvedenie telefónu Galaxy Fold s ohybným displejom. Dôvodom boli problémy s obrazovkou, ktorá sa recenzentom kazila po prvých dňoch používania. Smartfón sa mal dostať na americký trh 26. apríla. Nový dátum začiatku predaja zatiaľ nie je známy, spoločnosť ho oznámi v najbližších týždňoch.

Odporúčanie na čítanie

V aprílovom čísle magazínu The Atlantic sa autor James Fallows podelil o skúsenosť, ktorá je prenosná aj na Slovensko. V článku Get of my Lawn alebo Zmizni z môjho trávnika píše o tom, ako sa on a komunita susedov zmobilizovali a postupne, vytrvalým úsilím presadili zmenu na lokálnej úrovni, aj keď proti nim stála lobistická skupina.

