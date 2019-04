Obvinený z vraždy Kuciaka požiadal pozostalých listom o odpustenie

Matka zavraždenej Martiny uviedla, že nešlo o Alenu Zsuzsovú.

24. apr 2019 o 18:24 SITA

BRATISLAVA. Jeden z obvinených v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírovej požiadal pozostalých listom o odpustenie.

Denníku Pravda to potvrdila Zlatica Kušnírová, matka zavraždenej Martiny.

"Tak sme sa dohodli s Kuciakovcami, že neprezradíme meno," povedala s tým, že nešlo o Alenu Zsuzsovú.

"Len krátko pár vetami žiadal o prepáčenie, odpustenie, že keby sa dal vrátiť čas, tak by to zmenil a už by takto nekonal," uviedla Kušnírová.

Podľa Kušnírovej však niečo také ako odpustenie pre ňu nie je možné.

"Keby to niekto urobil nechtiac, že pri havárií alebo úraze alebo za nejakých iných okolností, že ten človek to nechcel urobiť, ale stalo sa," povedala s tým, že v takom prípade by to možné bolo.

Smrť Kuciaka a jej dcéry však bola naplánovaná a zaplatená. "To bola brutálna vražda, toto sa nedá," dodala