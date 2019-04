Sociálny pracovník: V Nórsku majú seniori v zariadeniach priestor aj na intimitu

V škandinávskej krajine funguje jeden z najlepších systémov starostlivosti o seniorov a ľudí s postihnutím.

25. apr 2019 o 20:39 Daniela Hajčáková

Miroslav Cangár je sociálny pracovník a pracuje v Rade pre poradenstvo v sociálnej práci. V minulosti študoval a pracoval v Nórsku, ktoré má podobný počet obyvateľov ako Slovensko a kde funguje jeden z najlepších systémov starostlivosti o seniorov, ale aj ľudí so zdravotným postihnutím. V zariadení pre ľudí s Alzheimerovou chorobou a demenciou, kde Miroslav Cangár pracoval, sa o dvadsiatich klientov starali jedenásti zamestnanci. Vo viacerých slovenských zariadeniach, kde sú ľudia so zdravotným postihnutím, býva na izbe aj jedenásť ľudí. Na individuálny prístup preto často kapacity nie sú.

Ako by ste oznámkovali na vysvedčení služby poskytované seniorom na Slovensku a v Nórsku?

Porovnávanie týchto dvoch krajín v danej oblasti nie je celkom objektívne. Ak by sme však zohľadnili kvalitu služieb aj to, ako sú dodržiavané ľudské práva seniorov, tak Nórsku by som dal niečo medzi jednotkou a dvojkou. Slovensko by dostalo známku okolo štvorky. Služby totiž často zahŕňajú len základnú starostlivosť. Na inú ani nie je priestor, lebo nám v sociálnych službách chýbajú zamestnanci, ktorí idú až nadoraz."

V čom je iná starostlivosť o seniorov iná v Nórsku ako na Slovensku?

V Škandinávii sa snažia o to, aby boli seniori aktívni, samostatní a aby fungovali čo najdlhšie doma. Doslova je tam vybudovaná veľká prevencia pred tým, aby sa ľudia nedostávali hneď do pobytových zariadení pre seniorov.