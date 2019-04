Penta predstavila novú nemocnicu, platby od štátu nemá isté

VšZP neodpovedala priamo, či s nemocnicou uzavrie zmluvu.

25. apr 2019 o 19:25 Ján Krempaský

BRATISLAVA. Izby pre jedného s multifunkčným monitorom nad posteľou, v ktorom bude káblová televízia, internet a pacient si cezeň bude môcť zavolať zdravotnú sestru, keď mu bude ťažko.

Penta vo štvrtok dopoludnia predstavila novinárom nemocnicu, ktorú stavia na bratislavských Boroch. Pre pacientov ju plánuje otvoriť v januári 2022. Do výstavby a vybavenia chce dať 240 miliónov eur, malo by ísť o všeobecnú nemocnicu so 400 lôžkami a 1200 zamestnancami.

Ak sa finančnej skupine podarí plány naplniť, o tri roky otvorí iba druhú novú nemocnicu v hlavnom meste od Nežnej revolúcie. Pred štyrmi rokmi otvorilo ministerstvo vnútra v bratislavskom Starom Meste Nemocnicu sv. Michala.

Nemocnica na Boroch by mala byť koncovou pre nemocničnú sieť Penty Svet zdravia, do ktorej patrí 17 nemocníc.

Finančná skupina zatiaľ nemá istú zmluvu s najväčšou - štátnou Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, ktorá má na trhu až dvojtretinový podiel. Bez zmluvy s ňou nedokáže fungovať žiadna nemocnica na Slovensku.

Komplikácie si však predstavitelia Penty nepripúšťajú.

Neistá zmluva so štátnou poisťovňou

"Vôbec sa toho nebojíme," odpovedal partner Penty Eduard Maták zodpovedný za zdravotníctvo na otázku SME, či sa finančná skupina neobáva, že ju štát, ktorý má záujem jej novú nemocnicu kúpiť, vytrestá cez VSŽP, ak mu nemocnicu na Boroch nepredá. Mohla by potom zostať bez zmluvy s poisťovňou.