Dobré ráno: Mafia, exsiskára a policajti sa spojili, aby sledovali novinárov

Sledovanie novinárov hovorí o rozpade právneho štátu.

25. apr 2019 o 23:59 Matúš Burčík, Tomáš Prokopčák

Vypočujte si podcast

Bolo ich najmenej šesť a mali pomocníkov na polícii. Základ skupiny, ktorá pred vraždou Jána Kuciaka sledovala novinárov pre mafiána Mariana Kočnera, tvorili bývalí príslušníci SIS.

Takýmito slovami začína text Matúša Burčíka, ktorý opisuje sledovanie slovenských novinárov. Vyšetrovanie naznačuje, že do sledovania mala byť zapojená veľká skupina organizovaných ľudí, bolo systematické a vážne, dotyční mali kontakty na polícii a hľadali čosi, čo by mohlo ľudí prinajlepšom zdiskreditovať. A na konci bola vražda dvoch mladých ľudí.

Čo sa teda dialo, kto, koho a prečo sledoval, čo na to polícia a tajné služby i prečo je to taký obrovský problém, ktorý úplne podkopáva základy právneho štátu na Slovensku?

Tomáš Prokopčák sa rozpráva s Matúšom Burčíkom.

Krátky prehľad správ

Nový policajný prezident odkázal, že preverí komunikáciu medzi Slovákmi a Talianmi, ktorá súvisí s Antoninom Vadalom. Milan Lučanský vydal príkaz sa znovu pozrieť na spisy z rokov 2010 až 2013. Polícia zároveň potvrdila, že o podozrení z možnej trestnej činnosti informovala ako prvá slovenská polícia taliansku stranu.

Penta zatiaľ odmietla ponuku štátu, ktorý chcel kúpiť jej nemocnicu na Boroch. Finančná skupina vláde odkázala, že si má najskôr ujasniť, čo vlastne chce. Premiér Peter Pellegirini to zase komentoval slovami, že nebude tolerovať, aby si niekto vyberal len hrozienka.

Prieskum naznačuje, že volebná účasť v eurovoľbách môže byť na Slovensku znovu extrémne nízka. Podľa jarného eurobarometra by u nás v májových voľbách do Európskeho parlamentu hlasovalo určite len 20 percent ľudí.

Spoločnosti Facebooku hrozí v kauze Cambridge Analytica pokuta päť miliárd amerických dolárov. Už teraz si preto firma chystá trojmiliardovú rezervu, ktorou plánuje pokrývať svoje náklady súvisiace s touto kauzou. Zároveň však Facebook vykázal za prvý kvartál roku tržby viac ako 15 miliárd dolárov, navyše, medziročne vzrástli o 26 percent. Dnes sociálnu sieť používa mesačne takmer 2,4 miliardy ľudí.

Až miliónu druhov hrozí vyhynutie a príčinami sú činnosť a vplyv človeka. Hovorí to návrh novej rezolúcie OSN o dopadoch našej činnosti na voľnú prírodu. Dôvodmi sú strata čistého vzduchu, vody, výrub lesov, hnojenie, nadmerný výlov rýb aj celý proces klimatickej zmeny.

Naše odporúčanie

Dnes odporúčam skvelú vizuálnu esej amerického denníka New York Times o dopade klimatickej zmeny na naše životy. V texte What Survival Looks Like After the Oceans Rise, teda Ako vyzerá prežitie po tom, ako stúpnu moria sa fotograf Andrea Frazzetta pozrel na dôsledky meniacej sa planéty v Bangladéši, ktoré môžu byť ukážkou katastrofickej budúcnosti, aká čaká mnohé oblasti Zeme.

