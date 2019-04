Penta so žalobou neuspela, médiá môžu z Gorily citovať

Overenie Gorily je prácou pre políciu.

26. apr 2019 o 15:55 Roman Cuprik

BRATISLAVA. Médiá môžu slobodne písať o spise Gorila, odkazovať naň a citovať z neho. Rozhodol o tom Ústavný súd.

Ten sa zaoberal prípadom, keď Penta žalovala Hospodárske noviny za komentár, ktorý citoval zo spisu Gorila. Informoval o tom Denník N.

Nález súd vydal 6. februára tohto roka. Vo veci rozhodoval senát zložený z predsedu Lajosa Mészárosa, sudkyne Jany Laššákovej a sudcu Sergeja Kohuta.

„Existencia prepisov spisu Gorila je nespochybniteľná (otázka autenticity je inou otázkou). Odkaz novinára na spis Gorila, bez ohľadu na to, či bola alebo nebola potvrdená autenticita, preto poskytuje dostatočný skutkový základ pre napadnuté vyhlásenia, predmetom ktorých je hodnotenie/analýza obsahu spisu, respektíve závery z neho vyvodené,“ píše sa v rozhodnutí.

Spis Gorila zachytáva údajné stretnutia Jaroslava Haščáka z finančnej skupiny Penta s rôznymi politikmi v byte na Vazovovej ulici v Bratislave. Údajne dohadovali, alebo priamo preberali úplatky v rozmedzí rokov 2005 až 2006.

Obsah spisu Penta aj viacerí politici spochybňujú, existencia nahrávok, ktoré sa našli u Mariana Kočnera v trezore, by potvrdzovala jeho autenticitu.

Ústavný súd aj kritizuje nižšie súdy za to, že overenie autenticity spisu požadovali od novinárov.

„Je absurdné požadovať od novinárov, aby v tomto smere nahrádzali orgány činné v trestnom konaní,“ píše sa v rozhodnutí s tým, že by to potom znamenalo, že novinári by zo spisu vôbec nemohli citovať, „čo je z hľadiska ochrany slobody prejavu neakceptovateľné“.