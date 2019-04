Tichý mlčí. Komunikáciu s Kočnerom nekomentuje

Kočner sa Tichému chválil, že sleduje novinárov. Dnes prípad vyšetruje NAKA.

28. apr 2019 o 17:26 Peter Kováč

BRATISLAVA. Už päť týždňov sa vie, že si niekdajší námestník generálneho prokurátora Ladislav Tichý písal s pochybným podnikateľom Marianom Kočnerom, no Tichý stále nepovedal, o čom.

Známa je zatiaľ jediná esemeska, z obdobia troch mesiacov pred vraždou novinára Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Kočner je okrem iného obvinený, že si vraždu objednal.

V správe sa Tichému chváli, koľko peňazí už dal na sledovanie novinárov, ktoré preňho zabezpečoval bývalý člen SIS Peter Tóth.

"Tohto roku som do novinárov investoval 200-tisíc eur. By si sa posral, ako ich mám prelustrovaných. Viem, kto koho j…, kto je buzik, ožran, tyran. Aj s foto a videodokumentáciou,“ písal Kočner Tichému v novembri 2017. Upozornil na to Denník N.

Tichý prepis esemeskovej komunikácie nijako nepoprel, nekomentoval ani nevysvetlil.

Dnes je zástupcom riaditeľa Justičnej akadémie, ktorá zabezpečuje vzdelávanie sudcov, prokurátorov či súdnych úradníkov.