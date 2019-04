Čo sa Američankám páči na slovenských mužoch

Cudzinci v anglickom podcaste rozprávajú o svojich zážitkoch zo Slovenska.

26. apr 2019 o 20:13 Peter Dlhopolec

Američanka Grace Sprockett so svojím slovenským priateľom. (Zdroj: Grace Sprockett)

Vypočujte si podcast:

https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/610676139&color=%23096f52&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false&show_teaser=true

Grace a Anna sú Američanky, obe žijú na Slovensku a obe majú priateľa Slováka. V podcaste priznávajú, že randenie na Slovensku má svoje kultúrne zvláštnosti a prezrádzajú, čo sa im páči na slovenských mužoch. Rozprávajú Slováci viac ako Američania? Objímajú sa na verejnosti alebo sú skôr rezervovaní? Dozviete sa v podcaste s Petrom Dlhopolcom.

Odoberajte podcast Spectacular Slovakia zadarmo:

