Ktoré slovenské mestá sú medzi najromantickejšími v strednej Európe?

Správy o Slovensku, ktoré zaujali cudzincov.

27. apr 2019 o 9:24 SME.SK

1. Aplikáciu, ktorú používa celý svet, vymysleli Slováci. This world-known, useful tool was made in Slovakia

2. Prvé zdieľané bicykle v Bratislave skončili neúspechom. Dospeli sme za 17 rokov na bike-sharing? Reinventing the wheel

3. Bratislavské mestské dni, technologický festival či bazár oblečenia už tento víkend v hlavnom meste: Foreigners: Top 10 events in Bratislava

4. Ceny ma potešia, no zámerom bola vždy hudba. Prečítajte si príbeh Jany Kirschner: Music has always been the intention

5. Prijali by ste Norimberské zákony, keby ste sa museli rozhodnúť? Post Bellum workshops teach history on the stories of real people

6. Volkswagen Slovakia chce vyrábať autá efektínejšie. Čo to znamená pre bratislavský závod? Will Volkswagen Bratislava win production of new models within the group?

7. DM drogérie prinášajú čapovanú drogériu do desiatich slovenských miest: A drugstore is approaching zero waste. Here's where you can "tap" detergents

8. Americký veľvyslanec rozdal Slovákom ocenenia po ôsmy raz: Three Slovaks awarded for pursuing human rights

9. Jarné vykopávky sú v plnom prúde, tentokrát sa na archelógov usmialo šťastie v Rimavskej Sobote: Archaeological research uncovered 17 cremation graves

10. Ktoré dve slovenské mestá sú medzi najromantickejšími v strednej Európe? Two Slovak towns listed among the 15 most romantic towns in central Europe

Až 70 percent všetkých čitateľov prichádza na portál anglických novín The Slovak Spectator zo zahraničia, prevažne z USA, Veľkej Británie, Nemecka.

Len 18 percent všetkých návštevníkov má vo svojom počítači ako komunikačný jazyk nastavenú slovenčinu.

Portál je súčasťou spravodajského webu sme.sk.