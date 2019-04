Výsledky eurovolieb sa dozvieme, až keď sa v Taliansku uzavrú volebné miestnosti

a Slovensku sa voľby konajú v sobotu 25. mája.

28. apr 2019 o 11:27 SITA

BRATISLAVA.Výsledky eurovolieb sa na Slovensku dozvieme až po tom, čo sa v Taliansku v nedeľu o 23:00 uzavrú volebné miestnosti. Na Slovensku sa pritom voľby konajú v sobotu 25. mája.

Pripomína to ministerstvo vnútra v tlačovej správe, ktorú agentúre SITA poskytol riaditeľ tlačového odboru rezortu Jaroslav Taldík.

Eurovoľby sa u nás konajú štvrtýkrát. Účasť na posledných bola len 13,05 percenta oprávnených voličov, teda najmenšia zo všetkých krajín EÚ.

Voličské preukazy

Ministerstvo zároveň informuje, že volič môže osobne požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu. Môže tak urobiť najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb, teda v piatok 24. mája počas úradných hodinách obce. Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne.

Hlasovací preukaz je platný len s občianskym preukazom alebo s pobytovým preukazom občana Európskej únie.

Lehota na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu písomnou formou uplynie 3. mája.

Kontrola zoznamu cudzincov

Ďalšou vecou, ktorú ministerstvo robí, je kontrola zoznamu cudzincov, ktorí požiadali o zápis do zoznamu voličov v Slovenskej republike. Zoznamy potom musia poslať do krajiny pôvodu občanov iných členských krajín Európskej únie.

Výmenou informácií sa zamedzuje možnosti dvojitého hlasovania v týchto voľbách. Cudzinci takto zapísaní do zoznamu voličov budú môcť voliť na Slovensku, kde budú vyberať zo slovenských kandidátov.



Oznámenia o čase a mieste konania volieb a zoznamu zaregistrovaných kandidátov do domácností musia doručiť do 30. apríla.