Súd rozhodne o ďalšej existencii Kotlebovej strany

Senát správneho kolégia Najvyššieho súdu má rozhodnúť v pondelok.

28. apr 2019 o 12:49 SITA

BRATISLAVA. V pondelok má senát správneho kolégia Najvyššieho súdu rozhodnúť o ďalšom pôsobení politickej strany Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko.

Generálna prokuratúra podala totiž ešte v máji 2017 žalobu na jej rozpustenie. Podaná obžaloba strane vyčíta napríklad prístup k niektorým skupinám občanov, predovšetkým Rómom, ambíciu zriadiť domobranu alebo označovanie NATO, ktorého je SR členom, za zločineckú organizáciu.

Podľa stanoviska prokuratúry je tiež strana názorovou a ideologickou pokračovateľkou Slovenskej pospolitosti - Národnej strany, ktorú Najvyšší súd rozpustil v roku 2006



Na pojednávaní začiatkom apríla sa k návrhu prokuratúry vyjadrili právni zástupcovi strany, pričom prezentované argumenty odmietli.

Ak členom Slovenskej pospolitosti mohli byť napríklad len slovenskí občania slovenskej alebo slovanskej národnosti, členom ĽS NS môže byť podľa advokáta Radovana Hrádeka každý občan, čo súhlasí so stanovami.

Odmietol tiež zameranie strany voči Rómom, pričom podľa neho strana posudzuje každú osobu individuálne na základe jej správania.

Pokiaľ ide o domobranu, tá podľa neho funguje aj v iných štátoch, napríklad vo Švajčiarsku, nemá pri tom napríklad nahradiť políciu, ale spolupracovať s ňou.

Hrádek tiež odmietol, že by strana mala v úmysle odstrániť demokratické zriadenie. „Žalovaný chce, aby v praxi fungovala skutočná demokracia oproti dnešnej pseudodemokracii,“ vyhlásil.

Pred súdom vystúpil aj Marian Kotleba ako štatutár strany. Prokuratúra podľa neho v žalobe dostatočne neuviedla, prečo by mal byť strana ohrozením pre demokraciu alebo ústavu. „Ohrozením demokracie by bolo zrušenie parlamentnej strany,“ vyhlásil.



ĽS NS sa po parlamentných voľbách v marci 2016 dostala do parlamentu, pričom získala 14 mandátov.

Po odchode jedného z poslancov z poslaneckého klubu ich má momentálne 13. Traja poslanci strany čelili v aktuálnom volebnom období trestnému stíhaniu pre extrémistické trestné činy. Prípady však ešte nie sú právoplatne ukončené.