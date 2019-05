Čo chráni Európska únia? Týchto 5 vecí by bez nej nebolo

Považujeme to za samozrejmé, no priniesla to Európska únia.

15. máj 2019 o 13:42 SME Creative

Európskej únii sa občas podarí schváliť úsmevné nariadenie. Napríklad, že na obaloch od mlieka pre deti je zakázané zobrazovať slony, rozprávkové bytosti a milé zvieratká.

Častejšie však schvaľuje veci, ktoré zľudoveli natoľko, že sa nad ich významom už ani nezamýšľame. Prinášame vám päť z nich. Od volieb v roku 2014 bolo celkovo prediskutovaných, vylepšených a uzavretých takmer 600 legislatívnych návrhov.

Ochrana spotrebiteľa

Ak by sme mali zostaviť rebríček oblastí, v ktorých bolo treba urobiť najväčšie množstvo opatrení, nakupovanie by sa určite dostalo do top trojky. Práve preto je v rámci ochrany spotrebiteľa najviac opatrení, ktoré dnes už považujeme za samozrejmé.

Napríklad obchody nesmú avizovať „totálny výpredaj“, ak to nie je pravda. Dovolené nie je ani propagovanie výrobku za veľmi nízku cenu, ak predajca vie, že nemá dostatok jeho zásoby.

(zdroj: Joshua Rawson-Harris, Unsplash)

Zakázané je aj navádzať deti, aby od niekoho vyžadovali kúpu výrobku. Priame výzvy typu „Kúp si knihu hneď“ alebo „Presvedč rodičov, aby ti kúpili túto hru“ preto nie sú povolené.

Predajcovia musia uvádzať aj jednotkové ceny výrobkov, aby sa dali porovnať ceny výrobkov rozličných značiek a balení rôznych veľkostí. Únia taktiež zaručuje, že na potravinách je uvedené ich zloženie a výživová hodnota.

Spotrebiteľ má zároveň právo vedieť, či bola uvádzaná vlastnosť výrobku vedecky potvrdená, ak mu predajca prisudzuje terapeutické účinky. Týka sa to napríklad liečby alergií, zastavenia vypadávania vlasov či pomoci pri zbavení sa nadváhy.

Všetky opatrenia znejú logicky a pochopiteľne, no bez Únie by možno neexistovali.

Ochrana jedla

Veľmi dôležitým opatrením je aj ochrana jedla. Podľa odhadov sa totiž v Európskej únii každý rok vyhodí približne 88 miliónov ton potravín, teda 173 kilogramov na osobu.

(zdroj: Hermes Rivera, Unsplash)

Európsky dvor audítorov zverejnil v januári 2017 osobitnú správu o boji proti plytvaniu potravinami. Na základe novej rámcovej smernice o plytvaní má Komisia do konca roka 2019 vytvoriť spoločnú metodiku na výpočet objemu plytvania potravinami a vyzvať členské krajiny, aby do roku 2025 znížili plytvanie potravinami o 30 percent a do roku 2030 o polovicu.

Ochrana dát

Poznáte ten pocit, keď sa vám po prečerpaní dát spomalí rýchlosť internetového pripojenia? Niekedy to dokáže vyrušiť viac, niekedy menej.

Vďaka Európskemu parlamentu by ste však podobných vyrušení mali zažívať stále menej. Rozhodol sa umožniť bezplatný prístup na internet vo verejných priestoroch ako sú námestia, úrady, knižnice či nemocnice.

(zdroj: Micaela Parente, Unsplash)

V rámci programu WiFi4EU začala Únia poskytovať finančnú podporu miestnym samosprávam, pričom pripravená je podporiť viac ako šesťtisíc miest v celej Únii. Služba má byť čo najjednoduchšia a musí byť bezplatná, zabezpečená a rýchla.

Ochrana hranolčekov

Ono nejde ani tak o ochranu hranolčekov, ako nás, spotrebiteľov. Všetky vyprážané či pečené jedlá s vysokým obsahom škrobu totiž obsahujú škodlivú látku akrylamid, ktorá podľa Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín súvisí s rakovinou a obezitou.

(zdroj: Wine Dharma, Unsplash)

Európska komisia preto odporúča hranolčeky pred smažením umyť alebo nechať nasiaknuť vodou, olej udržiavať na čo najnižšej teplote a sledovať farbu konečného produktu. Dlhší čas smaženia a výraznejšie zafarbenie spôsobujú zvýšený obsah akrylamidu.

Veľmi dôležité je aj to, akým spôsobom si pripravujete hranolčeky doma. Odporúča sa smažiť ich do zlatista, nie dohneda, pričom ani hrianky netreba opekať príliš dlho.

Ochrana planéty

Znie to možno honosne, ale je to naozaj tak. Európska únia chráni planétu a motivuje k tomu aj všetkých Európanov. Schválila totiž návrh, ktorý prinúti členské štáty drasticky znížiť spotrebu plastových tašiek. To však nie je všetko.

Vydala aj celoúniový zákaz predaja plastových výrobkov na jedno použitie ako sú taniere, príbory, slamky či vatové tyčinky.

(zdroj: Lance Grandahl, Unsplash)

Ľahké plastové nákupné tašky sú najviac rozšírenými plastovými taškami v Únii a podľa odhadov z roku 2010 použil každý z nás 198 plastových tašiek za rok, pričom približne 90 percent z nich bolo ľahkých. Práve tie sa najrýchlejšie stávajú odpadom, keďže pravdepodobnosť ich opätovného použitia je nižšia ako v prípade hrubších tašiek.

Dokopy tak bolo v roku 2010 podľa údajov Európskej komisie odhodených viac ako osem miliárd plastových tašiek. Nebyť Únie, toto číslo by sa zvyšovalo.

Poslanci Európskej únie sa nevenujú len týmto piatim veciam. Je dôležité, akých poslancov si zvolíme, pretože okrem týchto riešia aj veci ako spoločnú menu či hranice bez kontrol. Choďte preto 25. mája 2019 voliť v mieste vášho trvalého bydliska. Európa sa týka každého.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/R3tErFvAgag

Tento článok vám prináša Európsky parlament.

Pravidlá spolupráce medzi inzerentmi a redakciou si môžete pozrieť v tomto odkaze.