O životnom prostredí sa učia už deti v predškolskom veku

Na enivomentálnej výchove detí sa podieľa aj ministerstvo životného prostredia.

29. apr 2019 o 12:17 SITA

BRATISLAVA. Environmentálna výchova je povinnou súčasťou vzdelávania od materských škôl až po stredné školy.

V súvislosti s celosvetovým študentským podujatím venovaným ochrane klímy pre budúce generácie na to upozorňuje rezort školstva.

Fridays For Future

V rámci študentského hnutia Fridays For Future sa po celom svete konajú každý piatok demonštrácie študentov za efektívnejší boj proti klimatickým zmenám a za riešenie súvisiacich ekologických problémov.

Na Slovensku sa pod názvom Akčný deň 2019 konala v piatok 26. apríla. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v súvislosti s Akčným dňom 2019 teší, že mladí ľudia vnímajú akútne problémy spoločnosti i sveta a vyjadrili svoj aktívny postoj k ochrane životného prostredia.

Uvádza sa to v tlačovej správe, ktorú poskytol odbor komunikácie a protokolu ministerstva školstva. Vzdelávaniu o dôležitosti ochrany životného prostredia sa venuje aj ministerstvo životného prostredia.

Výuka už v materských školách

So životným prostredím, jeho významom a ochranou sa deti začínajú zoznamovať už v predškolskom veku v materských školách.

Mnohé materské školy na Slovensku sa pritom podľa rezortu školstva špecializujú práve na oblasť environmentálnej výchovy.

Sú tiež výrazne zastúpené v projekte Zelená škola venovanom environmentálnym aktivitám.

„Školy si taktiež môžu vytvoriť samostatný predmet s environmentálnym zameraním, prípadne je problematika environmentálnej výchovy priamo integrovanou súčasťou napríklad študijného odboru strednej odbornej školy,“ pripomína v tlačovej správe rezort školstva.

Projekty a aktivity

Komplexnú výchovu o životnom prostredí v základných a stredných školách zabezpečuje ministerstvo školstva nielen klasickou výučbou, ale cez rôzne projekty a aktivity.

Školy robia k enviro témam súťaže, besedy, výstavy, cvičenia, tvorivé dielne a zapájajú sa do viacerých akcií.

Tradične organizujú brigády, zber papiera či plastov, venujú sa separovaniu odpadu. Zapájajú sa do viacerých programov a projektov, ako sú napríklad Enviroprojekt, Deň Zeme, Svetový deň zdravia, Ekostopa či Zelená škola.

V rámci tzv. zeleného vzdelávania spustil v poslednom období viacero projektov a iniciatív i rezort životného prostredia.

„Asi najznámejším príkladom je Zelený vzdelávací fond. Ide o unikátny projekt, kde finančne prispieva a spolupracuje verejný, súkromný a neziskový sektor. Z vyzbieraných peňazí komisia vyberá zaujímavé projekty určené pre envirovzdelávanie najmenších,“ informoval v tlačovej správe Slavomír Held z odboru komunikácie Ministerstvo životného prostredia SR.

Envirorezort upozorňuje, že „s environmentálnou výchovou musíme začať u tých najmenších a naučiť ich zodpovednosti za životné prostredie“.

To je aj cieľom Enviro dní 2019, ktoré organizuje od 27. apríla do 22. júna MŽP SR v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia.

Ako ďalej informoval Slavomír Held, prvé dve podujatia sa cez víkend uskutočnili vo Svidníku a Košiciach a napriek nepriazni počasia prilákali okolo 800 návštevníkov.

Podujatie sa presunie do ďalších piatich slovenských miest a je určené predovšetkým škôlkarom, školákom a ich rodičom. Ponúkne tvorivé envirodielne, rôzne súťaže a atrakcie.

Ako doplnil Held, na Enviro dni 2019 pozývajú 10. mája do Dunajskej Stredy, 11. mája do Bratislavy a 12. mája do Komárna.

Následne 21. júna sa Enviro dni uskutočnia v Rimavskej Sobote a 22. júna v Rožňave.

Enviro dni symbolicky pripomínajú Svetový deň Zeme. Celý svet si ho pripomína od roku 1990 každoročne 22. apríla s cieľom spojiť sily čo najviac ľudí pri riešení problémov životného prostredia, za záchranu našej planéty pred jej zánikom.