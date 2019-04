Extrémizmus treba poraziť vo voľbách. Reakcie na nerozpustenie ĽSNS

Najvyšší súd nerozpustil Ľudovú stranu Naše Slovensko.

Najvyšší súd v pondelok nerozpustil politickú stranu Mariana Kotlebu ĽSNS. Podľa neho žalujúca strana, teda Generálna prokuratúra, jasne nepreukázala, že činnosť strany ohrozuje priamo princípy demokracie v spoločnosti.

Podľa súdu sa má rozpustenie politickej strany využívať iba v krajných prípadoch, keď hrozí bezprostredné ohrozenie.

Gábor Gál (Most-Híd)

Minister spravodlivosti na sociálnej sieti napísal, že rozhodnutie súdu rešpektuje, zároveň však zopakoval, že ĽSNS je pre neho "od začiatku až doteraz stranou, ktorá síce sofistikovanejšie ako v minulosti, ale stále vykazuje prvky fašizmu".

Zakladať politické strany a hnutia patrí podľa ministra medzi základné práva a slobody, ktoré zakotvuje ústava.

Každý občan má podľa neho právo založiť alebo byť členom politickej strany alebo hnutia, avšak v našej spoločnosti je podľa Gála neakceptovateľné, aby občania a navyše ešte politické strany verejne prejavovali sympatie k fašizmu, či rasizmu.

"Viackrát som to povedal nahlas, ani ja, ani strana Most – Híd nepodporuje, ani nikdy nebude podporovať fašistov, tak isto ako sme to nerobili ani doteraz, náš názor sa týmto rozsudkom nemení," napísal Gál.

Andrej Danko (SNS)

Rozsudky súdu sa nekomentujú, ale rešpektujú.

Tak zareagoval predseda SNS a šéf Národnej rady Andrej Danko na to, že Najvyšší súd nerozpustil stranu ĽSNS.

"To, čo sa deje v spoločnosti, je zodpovednosť každého. Nechcite, aby som komentoval rozsudok," povedal počas tlačovej konferencie Danko.

Sloboda a Solidarita

SaS rešpektuje rozhodnutie Najvyššieho súdu nerozpustiť Ľudovú stranu Naše Slovensko.

„Aj tento prípad ukazuje, že extrémizmus sa naučil kľučkovať medzi paragrafmi. Poraziť ho treba v súboji myšlienok, vzdelávaním a v konečnom dôsledku vo voľbách," povedal hovorca strany Róbert Buček.

Igor Matovič (OĽaNO)

Predseda hnutia OĽaNO Igor Matovič na svojom facebooku píše, že nebol zástanca zrušenia strany, lebo by ju to len posilnilo.

„Kotlebu a jeho nebezpečné myšlienky musíme poraziť v čestnom boji vo voľbách, nie súdnymi skratkami. Takže dnes to máme čierne na bielom a musíme sa s tým naučiť žiť. To však neznamená, že máme pred očividným fašizmom rezignovať," tvrdí Matovič.

Súčasne dodal, že každý politik, ktorému úprimne záleží na tom, aby fašizmus "plíživo" nerozťahoval svoje nebezpečné chápadlá po Slovensku, by mal oddnes vyhrnúť rukávy, vyliezť zo svojej bubliny či kaviarne a začať konečne riešiť skutočné problémy, ktoré ľudí na Slovensku trápia.

„Ak ľudia uvidia reálny záujem svojich politikov o ich život, nebudú zo zúfalstva hľadať spásu vo fašistických stranách. To je celé. Stačí robiť úprimnú politiku s ľuďmi a pre ľudí," dodal predseda OĽaNO.

Smer-SD

Strana Smer nekomentuje rozhodnutie štátnych inštitúcií, tvrdí hovorca Smeru Ján Mažgút s tým, že rozhodnutie Najvyššieho súdu nerozpustiť Ľudovú stranu Naše Slovensko rešpektujú.

Miroslav Beblavý (Spolu)

Rozhodnutie súdu rešpektuje aj líder strany Spolu Miroslav Beblavý.

„Mariana Kotlebu a extrémistické myšlienky musíme poraziť vo voľbách a to sa podarí jedine vtedy, ak ponúkneme ľuďom kvalitný program a kandidátov, ktorí jasne ukážu, že dokážu skutočne riešiť vážne problémy ľudí," povedal.

Podľa neho po parlamentných voľbách Slovensku hrozí vytvorenie koalície Kotlebu so Smerom. „Ľuďom treba dať takú ponuku a vytvoriť také spojenectvá, aby vznikla lepšia vláda," dodal.

Sme rodina

Hnutie Sme rodina rozhodnutie súdu nekomentuje. „Vôbec najhoršie by bolo, keby politické strany rozhodovali o iných politických stranách," tvrdí tlačový odbor hnutia.

Grigorij Mesežnikov (politológ)

Rozhodnutie Najvyššieho súdu nerozpustiť ĽSNS vníma politológ Grigorij Mesežnikov negatívne.

Podľa neho ĽSNS porušuje prostredníctvom činnosti jej členov zákony Slovenskej republiky.

„Stranu založili tí, ktorí boli v rozpustenej strane (Slovenská pospolitosť, pozn. SITA). Hlásajú myšlienky, ktoré nie sú zlučiteľné s demokraciou a oslabujú demokraciu," povedal Mesežnikov.

Súčasne dodal, že rozhodnutie súdu ĽSNS posilní. „Budú sa cítiť istejšie, na rozhodnutie súdu sa budú odvolávať členovia strany aj voliči. Je to strana, ktorá nemá miesto v demokracii," dodal.

Podľa neho je to výzva pre demokratické strany, ktoré „budú musieť s nimi zviesť väčší zápas."