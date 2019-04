Lajčák našiel bývanie pre nástupcov Pellegriniho a Danka

Bývanie pre prezidentku minister zoženie, keď príde do paláca.

29. apr 2019 o 20:42 Ján Krempaský

V Lettrichovej vile na Mudroňovej ulici 47, v ktorej je teraz veľvyslanectvo Južnej Korey by mal bývať budúci premiér.(Zdroj: FOTO SME - Marko Erd)

BRATISLAVA. Minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák (nominant Smeru) našiel bývanie pre ústavných činiteľov. Minulý rok v júni mu vláda dala za úlohu, aby pre prezidenta, premiéra a šéfa parlamentu zaobstaral ubytovanie, ktorého súčasťou budú aj priestory na štátnu reprezentáciu.

Po desiatich mesiacoch dal minister do pripomienkového konania dokument, v ktorom píše, kde a za koľko sa mu podarilo zohnať bývanie pre premiéra a šéfa parlamentu. Tými sú aktuálne Peter Pellegrini (Smer) a Andrej Danko (SNS).

O tom, kde bude môcť bývať novozvolená prezidentka Zuzana Čaputová, materiál nehovorí. Lajčák to s ňou vraj preberie, keď nastúpi do prezidentského paláca. Bude to v polovici júna.

Či je jednou z možností vila na Slavíne, kde naposledy býval prezident Rudolf Schuster, hovorca ministerstva Boris Gandel nepovedal.

Premiér a šéf parlamentu by sa podľa ministerstva zahraničných vecí mali do víl na Mudroňovej a Gorazdovej ulici v Bratislave nasťahovať po budúcoročných parlamentných voľbách. Pellegriniho a Danka sa už teda Lajčákova realitná ponuka nemusí týkať.

Doterajší prezidenti, premiéri a šéfovia parlamentu bývali zvyčajne vo vlastnom. Diskusie o tom, kde by mohli bývať, sa vedú roky.

Najväčší rozruch spôsobuje bývanie niekdajšieho trojnásobného premiéra Roberta Fica (Smer). Ako predseda vlády býval roky v byte Ladislava Bašternáka v komplexe Bonaparte a od tohto odsúdeného daňového podvodníka sa stále neodsťahoval.

Lettrichova vila pre premiéra

Budúci premiér by sa mal presťahovať do vily na Mudroňovej 47 v Bratislave.