Mikuláš Dzurinda: Počúval som Salviniho a bol som v šoku. Hovoril ako Mečiar

Expremiér Mikuláš Dzurinda pri príležitosti 15. výročia vstupu Slovenska do Európskej únie pre SME hovorí o príčinách krízy v Európskej únii, o tom, čo v nej treba zmeniť, ako politici zneužívajú v politickom boji Brusel, no hodnotí aj dianie na slovenskej politickej scéne za posledný rok či novú stranu prezidenta Andreja Kisku.

V súčasnej kampani k eurovoľbám viaceré strany prichádzajú s heslami, že Úniu treba po tých rokoch opraviť alebo že jej chýba zdravý rozum. Vy ste pred rokom povedali, že EÚ sa niekedy nevie dostatočne rýchlo a efektívne rozhodovať, napríklad keď meditovala nad tým, či na sankčný zoznam dať dve či tri bieloruské firmy a Lukašenko zatiaľ zatváral lídrov opozície. Chýba v niečom Európskej únii zdravý rozum?

"Je to hlúpe zjednodušenie, ku ktorému sa uchýlime vtedy, keď nemáme čo povedať. Ak by sme prijali tézu, že nám chýba zdravý rozum, urazili by sme nielen európskych a národných lídrov, ale aj občanov nášho kontinentu.

Jean-Claude Juncker (šéf Európskej komisie, pozn. red.) v rozhovore pre SME spomenul, ako za všetko, aj za to, čo nemá v kompetenciách, viníme Európsku komisiu.

Ale je aj našou chybou, že sme nedokázali vykolíkovať ihrisko. Kompetencie Únie a jednotlivých národných štátov sú rozmazané. Neraz sme sa dopustili hriechu, že únioví lídri, teda lídri Európskej komisie, Rady aj parlamentu fušujú do vecí, do ktorých ich nič nie je."

Mikuláš Dzurinda Je dvojnásobným slovenským premiérom, vo vláde Ivety Radičovej bol ministrom zahraničných vecí. Stal sa lídrom protimečiarovskej koalície SDK a predsedom politickej strany SDKÚ. Po voľbách v roku 1998 vystriedal vládu Vladimíra Mečiara a Slovensko doviedol do Európskej únie a NATO. V roku 2012 po viacerých kauzách SDKÚ sa už neuchádzal o kreslo predsedu. V júni 2014 oznámil so svojim bývalým ministrom financií Ivanom Miklošom odchod z SDKÚ. Od roku 2013 je prezidentom think-tanku Centrum pre európske štúdiá Wilfrieda Martensa, ktorý je pri Európskej ľudovej strane. Na Slovensku založil Inštitút pre politiku a reformy.

Napríklad?

"V sociálnej oblasti. Pozrite si Sargentiniovej správu, ktorá sa týka Maďarska. (Judith Sargentini, holandská europoslankyňa za Skupinu zelených, pozn. red.).

Veľmi pomohla Orbánovi tým, že kritizovala nielen veci, ktoré sú v kompetencii európskych inštitúcií, ale začala meditovať o ochrane LGBTI v Maďarsku, o výške dôchodkov, o materských dávkach v Maďarsku.

Čo je úniové inštitúcie do toho? To sú výlučné a výsostné národné kompetencie."

Rozmeňme to na drobné. Do čoho by Európska únia mala hovoriť a do čoho už nie tak, aby bolo členstvo v nej prospešné a fungovala efektívne?