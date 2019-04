Koalícia by mohla vo voľbe kandidátov na sudcov voliť desať mien, naznačil Bernaťák

Koalícia dohodu hľadá, rozhodnutie má oznámiť tento alebo budúci týždeň.

30. apr 2019 o 12:46 TASR

BRATISLAVA. Koalícia by mohla v ďalšej parlamentnej voľbe kandidátov na sudcov Ústavného súdu SR voliť desiatich uchádzačov.

Naznačil to predseda poslaneckého klubu SNS Tibor Bernaťák s tým, že sa mieni usilovať o to, aby národná rada desiatku zvolila.

Hľadajú dohodu

Koalícia ešte dohodu hľadá, mala by rozhodnutie oznámiť tento alebo budúci týždeň.

"Hovorí sa o siedmich či desiatich menách. Môj názor je, že by sa mali voliť desiati. Je z čoho vyberať a osobne si myslím, že sú tam desiati kandidáti, ktorí by mohli byť zvolení národnou radu, aby bol Ústavný súd kompletný. Urobíme všetko pre to, aby desiati boli zvolení," povedal Bernaťák, ktorý je pripravený voliť desiatku mien.

O voľbe a kandidátoch sa v koalícii rozprávajú a verí, že je ambícia zvoliť desiatku.

"Nie je záujem naťahovať to," doplnil.

Bernaťák zdôrazňuje potrebu nájsť dohodu najmä v koalícii. Nevylučuje, že by mohla vzniknúť aj väčšia s opozíciou, ale nie je to podľa jeho slov otázka preňho. Tiež sa zamýšľa, s kým v opozícii by sa dala nájsť dohoda.

Petrák to vidí reálne

Poslanec Národnej rady SR za Smer Ľubomír Petrák vidí celkom reálne, že v najbližšej voľbe kandidátov na ústavných sudcov zvolí parlament desať uchádzačov.

"Zaujíma ma však aj to, ako sa pán prezident vyrovná s tým jedným nevymenovaným kandidátom," podotkol Petrák.

Voľbou kandidátov na ústavných sudcov sa má zaoberať predsedníctvo strany aj poslanecký klub. Predsedníctvo sa zíde v utorok, potvrdil Petrák. "Budeme hovoriť aj o týchto otázkach," podotkol.

Ochota rokovať

Ján Marosz z OĽaNO nateraz neeviduje, že by koalícia mala záujem o rokovania. Ak by impulz prišiel, opozícia sa podľa jeho slov nebráni.

Dohodu opozičné strany v prípade voľby ešte nemajú, budú o tom hovoriť po verejnom vypočutí kandidátov, ktoré sa uskutoční 2. a 3. mája.

Zdôrazňuje, že voliť treba dobrých a kvalitných kandidátov. Dodal, že opozícia tak postupovala aj v predchádzajúcich hlasovaniach.

Ochotu rokovať avizuje aj nezaradený poslanec Miroslav Beblavý, ktorý založil mimoparlamentné Spolu.