Za zmrazenými rokovaniami Turecka s EÚ sú politické prekážky, tvrdí Čavušoglu

Ministri Slovenska, Česka, Poľska a Maďarska diskutovali s tureckým kolegom.

30. apr 2019 o 12:55 SITA

BRATISLAVA. Situácia na Blízkom východe, ale aj kandidatúra Turecka do EÚ boli hlavné témy utorňajšieho stretnutia ministrov zahraničných vecí V4 a Turecka v Bratislave.

„Turecko je dôležitým partnerom, spojencom v NATO a je to aj kandidátska krajina na členstvo v EÚ. Zohráva dôležitú úlohu v regióne, ktorý je dôležitý pre bezpečnosť v Európskej únii,“ uviedol minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák.

Prichýlenie migrantov

Pripomenul, že práve Turecko prichýlilo najväčší počet utečencov a migrantov – až 4,5 milióna, pričom 3,6 milióna z nich pochádza zo Sýrie. „Starajú sa o nich príkladne,“ dodal.



Ministri Slovenska, Česka, Poľska, Maďarska so svojím tureckým kolegom prebrali aj situáciu v Iraku, Iráne, Sýrii a Líbyi, aj najnovší vývoj vzťahov medzi Izraelom a Palestínou. Diskutovali aj o migrácii.

„Poskytol som im aktuálne informácie o tom, čo robíme v regióne. Na migráciu sme sa pozreli z bezpečnostného aj humanitárneho aspektu. Migrácia je totiž výzva nielen pre Európsku úniu, ale je to globálna výzva, s ktorou sa musíme zaoberať spoločne,“ povedal turecký minister Mevlut Čavušoglu. Úlohu Ankary ocenil aj maďarský minister Péter Szijjártó.

„Úloha Turecka je kľúčová, môžeme sa na nich spoľahnúť. Na EÚ ani OSN sa nemôžeme spoľahnúť. Tieto organizácie nabádajú k migrácii a terorizmu,“ vyhlásil Szijjártó.

Partnerstvo medzi Bruselom a Ankarou

Otázky partnerstva medzi Bruselom a Ankarou budú hlavnou témou spoločného obeda. Slovensko je za to, aby sa odblokoval prístupový proces a Turecko mohlo pokračovať v rokovaniach.

Lajčák priznal, že vzťah medzi Úniou a Tureckom nie je jednoduchý. Tvrdí však, že ak má krajina úprimný záujem a je schopná a ochotná splniť podmienky, má dostať šancu ukázať, že chce ísť do Únie.

Ak to dokáže, tak aj Únia má dodržať svoju časť dohody.

„Ten proces je bolestivý, ale ukáže, či je krajina schopná splniť podmienky. A to je to, na čo my vyzývame. Aby Turecko malo možnosť ukázať, či je schopné dodržať podmienky,“ povedal Lajčák.

Splnenie podmienok

Český minister Tomáš Petříček potvrdil, že Praha je zástancom rozširovania EÚ, upozornil ale na to, že protistrana musí plniť podmienky aj v oblasti ľudských práv a demokracie.

Práve s tým má Turecko podľa mimovládnych organizácií problémy. Szijjártó vyzval, aby krajiny neboli pokrytecké a nezahrávali sa s Tureckom. Prihovoril sa za strategické partnerstvo.

„Ak niekto nechce, aby sa Turecko stalo členom, musí povedať, ako ďalej. My sme za strategické partnerstvo s Ankarou, veď majú druhú najväčšiu armádu v NATO,“ dodal maďarský minister.



Čavušoglu pripomenul, že Turecko sa snaží stať členom EÚ 60 rokov a od roku 2005 začalo vstupné rozhovory. Momentálne sú negociácie zmrazené. Vidí za tým politické prekážky.

„Niektoré krajiny sú kategoricky proti, lebo podľa nich je Turecko veľká krajina. Máme 82 miliónov obyvateľov a mali by sme tak napríklad najviac poslancov v Európskom parlamente,“ vysvetľoval Čavušoglu možnú príčinu politickej blokácie.

Rekordný počet Slovákov

Minister Lajčák ocenil turecký vklad do Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe.

Informoval, že šéfa špeciálnej monitorovacej misie na Ukrajine, veľvyslanca Ertugrula Apakana nahradí iný turecký diplomat – Yasar Havit Cevik. Čavušoglu dnes zase ocenil generálneho riaditeľa cestovnej kancelárie Hydrotour Mikuláša Milka za prínos k zlepšeniu vzťahov medzi Turkami a Slovákmi.

Vlani Turecko navštívil rekordný počet Slovákov, 165-tisíc.