Sme rodina chce pomôcť matkám, ktorým zomreli deti po pochybení lekárov

30. apr 2019 o 13:23 SITA

BRATISLAVA. Návrh zákona o zdravotných poisťovniach z dielne hnutia Sme rodina - Boris Kollár má pomôcť matkám, ktorým zomreli deti po pochybení lekárov.

Ako hnutie informovalo v tlačovej správe, matky, ktorým zomrelo dieťa po pochybeniach pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, sa nevedia dlhé roky dovolať spravodlivosti.

Stretávajú sa s prekážkami

"Cieľom nášho návrhu zákona je umožniť oprávnenej osobe, na základe písomnej žiadosti, nahliadnutie a vyhotovenie fotokópie z protokolu o pitve a poskytnutie úplného výpisu z účtu poistenca zdravotnou poisťovňou,“ uviedla predkladateľka návrhu a poslankyňa Zuzana Šebová. Hnutie predkladá návrh zákona na májovú schôdzu parlamentu.



Prax podľa Sme rodina ukázala, že po smrti blízkej osoby sa pozostalí stretávajú s byrokratickými prekážkami, i keď sú presvedčení, že ich zosnulému príbuznému nebola poskytnutá zodpovedajúca zdravotná starostlivosť.

Súčasne platný zákon podľa hnutia neumožňuje pre oprávnené osoby vydávanie výpisu z účtu poistenca zdravotnými poisťovňami po smrti poistenca - pacienta s odôvodnením, že smrťou poisteného poistný vzťah zanikol a zákon neupravuje možnosť zdravotnej poisťovne sprístupniť tieto údaje, a to ani príbuzným - oprávneným osobám.

Taktiež súčasne platný zákon síce upravuje vykonávanie pitvy, ale neumožňuje pozostalým oprávneným osobám získať podrobnú správu z pitvy, pretože nie je súčasťou zdravotnej dokumentácie.

Úplný výpis z účtu poistenca

Predkladatelia návrhu zákona Zuzana Šebová, Boris Kollár a Petra Krištúfková navrhujú zaviesť povinnosť, aby po smrti poistenca bola zdravotná poisťovňa povinná poskytnúť úplný výpis z účtu poistenca osobe s oprávnením nahliadať do zdravotnej dokumentácie, na základe jej písomnej žiadosti.

Taktiež navrhujú, aby oprávnené osoby, ktoré majú oprávnenie nahliadať do zdravotnej dokumentácie po smrti pacienta, mali možnosť nahliadnuť aj do protokolu z pitvy a vyhotoviť si z neho fotokópie.



"Táto dokumentácia môže byť podstatná k ustáleniu skutočnej príčiny smrti pre účely znaleckého dokazovania a sprístupňuje sa až na dožiadanie súdu alebo orgánov činných v trestnom konaní. V praxi to znamená, že pozostalí sú priamo nútení podať trestné oznámenie alebo civilnú žalobu, aby sa dostali k pitevnému protokolu," konštatovala Zuzana Šebová.

Komplikovaný prístup k informáciám

Hovorca poisťovne Union Matej Neumann v reakcii pre agentúru SITA uviedol, že legislatívny zámer má potenciál pomôcť pozostalým.

Prístup k informáciám o zosnulom je z pohľadu praxe pre pozostalých naozaj prebyrokratizovaný a komplikovaný.

V prípade, že by sa zámer podarilo naplniť, je podľa neho dôležité brať ohľad predovšetkým na ochranu týchto údajov pred neoprávnenými osobami. "Osoby požadujúce tieto citlivé údaje by museli jednoznačne a nespochybniteľne preukázať oprávnenie na takýto prístup.

Preto je veľmi dôležité dôkladne legislatívne ukotviť a vymedziť okruh oprávnených osôb a spôsob, akým preukážu oprávnenie na sprístupnenie údajov zosnulého poistenca," dodal Neumann.



Ako uviedol pre agentúru SITA Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS), poskytovanie pitevného protokolu príbuzným dnes zákon explicitne nerieši, ale ÚDZS informácie z neho príbuzným v prípade ich žiadosti poskytuje.

Úrad vo februári 2019 navrhol ministerstvu zdravotníctva legislatívnu zmenu, ktorá by v zákone zadefinovala poskytovanie údajov z pitevného protokolu okrem iného aj blízkym osobám.