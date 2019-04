Most-Híd chce na pôde europarlamentu presadzovať ochranu menšín i životné prostredie

Voľby do Európskeho parlamentu sa budú na Slovensku konať 25. mája.

30. apr 2019 o 14:11 SITA

BRATISLAVA. Poslanci za stranu Most-Híd chcú na pôde Európského parlamentu presadzovať ochranu menšín i životného prostredia či slobodu pohybu.

Na tlačovej besede k pätnástim rokom od vstupu Slovenska do EÚ to uviedli kandidáti strany do eurovolieb.

Kompetencie členských štátov

"Európska únia musí rešpektovať kompetencie členských štátov. Prijímanie migrantov musí taktiež ostať v rukách členských štátov. Chceme presadzovať aj ochranu menšín na úrovní Európskej únie," uviedol europoslanec József Nagy.



Členka predsedníctva Mosta-Híd Andrea Vitkóová uviedla, že ambíciou je pomáhať mladým rodinám.

"Tiež sme za odstránenie rozdielov platov medzi ženami a mužmi. Sme za to, aby sa zabezpečila rovnoprávnosť občanov v rámci Európskej únie, to znamená slobodu pohybu, slobodu študovať a zamestnať sa," dodala s tým, že sú proti zdĺhavým hraničným kontrolám a preto podporujú Schengenskú zmluvu.



Voľby do Európskeho parlamentu sa budú na Slovensku konať v sobotu 25. mája. Politické strany mohli podávať kandidačné listiny s návrhmi kandidátov na poslancov europarlamentu do 24. februára.

Podľa Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán splnilo podmienky 31 politických subjektov.

Pätnásť rokov členom EÚ

Slovensko sa členom EÚ stalo pred 15 rokmi 1. mája 2004. Jej súčasťou sa vtedy stali aj Cyprus, Česko, Estónsko, Maďarsko, Litva, Lotyšsko, Malta, Poľsko a Slovinsko.

Nášmu členstvu v únii priamo predchádzal niekoľkoročný proces, ktorý vyvrcholil dohodou lídrov únie na summite v Kodani v decembri 2002 o ukončení prístupových rokovaní s desiatimi kandidátskymi krajinami.

Rozhodli, že k vtedajším 15 štátom únie sa pripoja Cyprus, Česká republika, Estónsko, Maďarsko, Litva, Lotyšsko, Malta, Poľsko, Slovensko a Slovinsko. Naša krajina sa stala členským štátom Európskej únie 1. mája 2004.

Ešte predtým, v máji 2003, podporili naše členstvo v únii občania SR v referende o vstupe SR do EÚ. Na referende sa za členstvo v únii vyslovilo 92,46 percenta zúčastnených voličov, pričom voličská účasť dosiahla 52,15 percenta.