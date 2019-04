Pellegrini i Raši veria, že Smer odsúhlasí nového ministra financií

Novým ministrom financií sa má stať Ladislav Kamenický.

30. apr 2019 o 15:35 SITA

BRATISLAVA. Premiér Peter Pellegrini i podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Richard Raši veria, že predsedníctvo strany Smer odsúhlasí meno nového ministra financií.

Peter Kažimír totiž od 1. júna nastúpi na post guvernéra Národnej banky Slovenska.

Nahradiť ho má Ladislav Kamenický. "Za pána Kažimíra sa náhrada hľadá veľmi ťažko. Som spokojný s touto nomináciou. Od začiatku patril k mojim favoritom. Mal som predstavu, že by to mal byť práve on, kto by mal zasadnúť na stoličku ministra financií," uviedol pred dnešným rokovaním predsedníctva Smeru predseda vlády.

Raši vníma Kamenického ako kompetentného, seriózneho a slušného človeka. "Verím, že bude jednohlasne odsúhlasený," uviedol podpredseda vlády pre investície a informatizáciu.