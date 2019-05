Koalícia vo svtupe SR do EÚ vidí dôvod na oslavu, opozícia vníma pozitíva

Niektorí politici hovoria aj o potrebe reformy.

1. máj 2019 o 9:42 TASR

BRATISLAVA. Koaliční predstavitelia si členstvo Slovenska v Európskej únii chvália, vyzdvihujú najmä voľný pohyb či spoločnú menu - euro. Úniu podľa nich čakajú viaceré výzvy a hovoria aj o potrebe istej reformy.

Pre TASR to povedali pri príležitosti 15. výročia vstupu Slovenska do Európskej únie (1.5.2004).

Petrák: Dôvod na oslavu je

Poslanec Smeru-SD Ľubomír Petrák je presvedčený, že v deň výročia je dôvod na oslavu. "Vstup Slovenska do EÚ patrí medzi pozitívne stránky histórie Slovenska. Sme členmi širokého spoločenstva štátov, má to významný podiel na raste hospodárstva a životnej úrovne na Slovensku, aj podiel na raste investícií na Slovensku," vysvetlil Petrák.

Za pozitívum považuje voľný pohyb osôb a spoločnú menu euro. Únia však podľa Petráka bude do budúcnosti potrebovať vnútornú reformu.

"Predovšetkým si bude musieť, podľa môjho názoru, skupina starých členských štátov uvedomiť, že to nie je o tom, že bude diktovať pomienky všetkým členom EÚ, ale bude ich brať ako partnerov. Toto je jedna z najzásadnejších mentálnych reforiem, ktorú EÚ potrebuje a osobne si myslím, že aj najväčšia výzva do budúcnosti," podotkol s tým, že je načase, aby sa krajiny naučili navzájom viac počúvať.

Bernaťák hovorí o reforme

"Najpozitívnejší prvok vstupu Slovenska do EÚ je otvorenie hraníc," povedal predseda klubu SNS Tibor Bernaťák. Hoci členstvo v únii prináša Slovensku pozitíva, strana už dlhšie hovorí o potrebe reformy spoločenstva.

"EÚ je v niektorých veciach odtrhnutá od reality a je potrebné, aby aj v nej zavládol zdravý rozum, aby sa opatrenia prijímali tak, aby ľuďom reálne pomáhali," poznamenal Bernaťák.

Ako príklad pozitívneho opatrenia, ktoré reálne pomohlo ľuďom, označil roaming. "V rámci únie musia mať operátori rovnaké ceny. Takými vecami by sa mala EÚ zaoberať," poznamenal Bernaťák.

Nagy: Zažili sme rôzne obdobia

Europoslanec Mosta-Híd József Nagy doplnil, že za 15 rokov členstva sme zažili rôzne obdobia. "Pozitívnejšie, aj negatívnejšie, tak ako je to aj v živote človeka. Dôležité je to, aby sme sa dokázali poučiť z chýb, ktoré sa stali v minulosti a boli tak lepšie pripravení na výzvy, ktoré nás čakajú v budúcnosti," povedal Nagy.

Slovenská republika sa pred 15 rokmi - 1. mája 2004 - stala členským štátom Európskej únie (EÚ). Cesta SR do EÚ sa začala po zániku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky (ČSFR) a vzniku samostatnej Slovenskej republiky v roku 1993. Zavŕšila sa po 14 a pol roku od pádu železnej opony a po 11 rokoch od osamostatnenia Slovenska.

Opozícia vidí najmä pozitíva

Na tom, že pozitíva slovenského členstva v Európskej únii prevyšujú nad negatívami, sa zhodli predstavitelia väčšiny opozičných politických strán.

Okrem hodnotenia uplynulého obdobia je potrebné myslieť aj na budúcnosť.

Matovič: EÚ môže byť zárukou lepšej budúcnosti

Európska únia môže byť podľa slov predsedu hnutia OĽaNO Igora Matoviča naďalej zárukou "lepšej a bezpečnej budúcnosti pre nás a pre naše deti, keď ju nezradíme". Predsedníčka poslaneckého klubu OĽaNO Veronika Remišová označila vstup SR do Únie za historický míľnik pre krajinu aj občanov.

Skonštatovala však, že aj Slovensko stojí aktuálne "pred voľbou, aká bude Európska únia, či budeme smerovať k rozpadu, alebo k tvorivej spolupráci a vzájomnej pomoci". Myslí si, že ako každý iný projekt, aj únia má svoje chyby. "No je to pre nás dôležité spojenectvo, ktoré nemáme búrať, ale intenzívne pracovať na odstránení chýb," zdôraznila.

Pčolinský považuje úniu za dobrú myšlienku

"Môžeme si zhodnotiť, čo nám tých 15 rokov prinieslo, môžeme o tom polemizovať, môžeme viesť diskusie, kam by sa to malo ďalej uberať najbližších 15 rokov," povedal poslanec Peter Pčolinský (Sme rodina).

Hoci má podľa jeho slov hodnotenie uplynulého obdobia zmysel, skonštatoval, že zhodnotiť to vedia aj sami ľudia. Európsku úniu považuje za veľmi dobrú myšlienku. "Len sa to neuberá správnym smerom v posledných rokoch, preto to chceme upraviť," doplnil.

Sulík: Prevažujú pozitíva

Na 15. výročie vstupu Slovenska do Európskej únie si spomenula aj opozičná SaS. "Bez akýchkoľvek pochybností pozitíva nášho členstva v EÚ prevyšujú negatíva," vyjadril sa predseda SaS Richard Sulík.

Ako najväčšie výhody slovenského pôsobenia v EÚ vymenoval spoločný trh, menu, hranice a eurofondy.

Beblavý vidí aj výzvy

"Myslím si, že je dôvod oslavovať, pretože sme súčasťou najúspešnejšieho projektu na svete," skonštatoval poslanec Národnej rady (NR) SR Miroslav Beblavý (nezaradený). Podľa jeho názoru však ľudia v minulosti očakávali, že po 15 rokoch v Únii bude Slovensko ďalej.

Za výzvu do ďalších rokov považuje najmä to, aby Slovensko nebolo len v Európe, ale aby bolo európske.

Podľa jeho názoru vstup do EÚ Slovákom vzal predovšetkým obavy o to, kde budú vyrastať ich deti. Na otázky o reformovaní únie odpovedal tým, že v budúcnosti je potrebná lepšia ochrana hraníc. Doplnil, že v rámci Európy treba posilniť tiež sociálne a ekonomické spoločné štandardy. "Aby sme boli nielen jednotný trh, ale aj jednotný priestor, kde ľudia majú rovnaké sociálne práva a postupne sa spájajúcu kvalitu života," povedal.