Europoslanci: Pre Slovensko je Únia životným priestorom

Slovensko si pripomína 15. výročie od vstupu do Európskej únie.

1. máj 2019 o 15:27 SITA

BRATISLAVA. Európska únie predstavuje pre Slovensko životný priestor. Uviedli to súčasní europoslanci pri príležitosti dnešného 15. výročia vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie. Anna Záborská sa domnieva, že treba hovoriť o tom, čo chce Európska únia zmeniť v budúcnosti.

Ivan Štefanec tvrdí, že Slovensku by malo záležať na tom, akí ľudia o ňom v Bruseli rozhodujú, a aj preto vyzýva občanov, aby prišli voliť v najbližších májových eurovoľbách. Branislav Škripek uviedol, že EÚ čakajú viaceré výzvy, ktoré dokáže zvládnuť iba vtedy, ak bude jednotná.

„Pred pätnástimi rokmi sme urobili rozhodnutie, ktoré nás pevne ukotvilo v politicky zjednotenej Európe. Dnes sme jej pevnou súčasťou s právami, povinnosťami a zodpovednosťou. Nestačí hovoriť o tom, čo nechceme, to hovoria malé deti. Ak chceme sedieť pri stole s dospelými, musíme prísť s vlastnou pozitívnou predstavou o budúcnosti,“ uviedla pri príležitosti výročia Anna Záborská. Podľa Štefanca má Slovensko v súčasnosti v rámci EÚ silné postavenie.

„Takúto silnú pozíciu Slováci nikdy vo svojich dejinách nemali. Naša cesta do EÚ bola strastiplnejšia ako cesta našich susedov, no o to viac by sme si mali vážiť, že sa nám to nakoniec podarilo a môžeme využívať všetky výhody spoločného trhu, meny a otvorených hraníc. Každý, kto si predstavuje pozíciu Slovenska mimo integrovanej Európy, hazarduje s budúcnosťou našich detí a vnúčat,“ povedal Štefanec, ktorý sa domnieva, že EÚ nie je bez chýb, ale treba o nich otvorene hovoriť a zlepšovať.

Škripek vidí v ďalšom období pred Úniou výzvy. „Európska únia vyrástla zo žido-kresťanských koreňov. Ak má obstáť v skúškach času, musí sa k týmto koreňom neustále vracať. Veľké výzvy dnešnej doby, ako sú migrácia, prehlbovanie ekonomických rozdielov, udržateľný rozvoj či boj proti klimatickej zmene, dokáže Európa zvládnuť len vtedy, ak sa zomkne okolo hodnôt, ktoré spájajú všetky európske národy,“ uviedol Škripek.

Členom Európskej únie sa Slovenská republika stala v roku 2004 spolu s Českou republikou, Cyprom, Estónskom, Maďarskom, Lotyšskom, Litvou, Maltou, Poľskom, a Slovinskom. Spoločná bezpečnostná a obranná politika EÚ vznikla v roku 1999 a jej aktívnym spolutvorcom je od roku 2004 aj Slovensko.