Jediná Američanka v Modre hovorí, prečo sa sem oplatí prísť

Cudzinci v anglickom podcaste hovoria o svojich cestovateľských zážitkoch zo Slovenska.

4. máj 2019 o 6:25 Peter Dlhopolec

Vypočujte si podcast:

https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/614088822

Každý, kto žije na Slovensku, by sa mal prísť pozrieť do Modry. Američanka Grace sa tam počas tohto školského roka, v ktorom učí na modrianskom gymnáziu, cíti ako doma. Dnes sa to síce nezdá, no Modra bola v minulosti kráľovským mestom a neskôr domovom jedného z najväčších Slovákov, Ľudovíta Štúra, ktorý podľa Grace môže za to aká ťažká je slovenčina.

