Pellegrini v piatok pozve Trumpa na návštevu Slovenska

Termín návštevy ponecháva na americkej administratíve.

2. máj 2019 o 17:22 (aktualizované 2. máj 2019 o 17:49) TASR, SITA

WASHINGTON. Slovenský premiér Peter Pellegrini pozve amerického prezidenta Donalda Trumpa na Slovensko v piatok počas ich stretnutia vo Washingtone.

Prípadný termín návštevy ponecháva na americkej administratíve.

Pellegrini to uviedol pre médiá počas prebiehajúcej návštevy Spojených štátov. Odmietol, že by v súčasnosti prebiehali prípravy na Trumpovu návštevu v SR.

"Je úplne samozrejmé a patrí sa, aby som počas rokovania s prezidentom pozval prezidenta na návštevu SR. Bude to pozvanie všeobecné, neviažuce sa na konkrétny dátum," reagoval premiér na medializované správy, že americký prezident by mal navštíviť Slovensko v auguste.

"Samozrejme, by bolo pre nás veľkou cťou, ak by sme ho mohli hostiť pri nejakej významnej príležitosti, ale to pozvanie, ktoré mu budem adresovať, je všeobecné a bude záležať už len na americkej strane, kedy, ak vôbec, nejaký termín svojej cesty na SR nájde," dodal Pellegrini.