Pri holokauste nemožno spomínať len židovské obete, vyhlásil Pellegrini

Premiér navštívil americké múzeum pamiatky holokaustu.

2. máj 2019 o 20:59 TASR

WASHINGTON. Ak sa hovorí o holokauste, nemožno spomínať len obete židovské, ale je potrebné hovoriť o všetkých ľuďoch, ktorí boli z rôznych titulov terčmi vyhladzovania a vraždenia.

Vtedy je možné získať ešte viac podporovateľov pre myšlienku, aby sa problém nezužoval iba na židovskú genocídu, vyhlásil vo štvrtok slovenský premiér Peter Pellegrini počas návštevy Amerického múzea pamiatky holokaustu vo Washingtone po rokovaní s predstaviteľmi židovských organizácií.

Popierajú hrôzy holokaustu

"Spoločne musíme opäť vydať viac energie na to, aby sme vychovávali spoločnosť, mladú generáciu, presvedčili o tom, že tieto ideológie sú naozaj neprijateľné a nemajú mať miesto v našom spoločenskom živote," konštatoval.

Pellegrini sa s predstaviteľmi amerických židovských organizácií rozprával aj o tom, akým spôsobom sa do politického života postupne predierajú extrémistické politické sily, z ktorých mnohé popierajú hrôzy holokaustu.

"Som veľmi rád, že sme našli zhodu v tom, že politickí lídri nielen Európy, ale aj iných častí sveta sa musia opäť prebudiť a začať niečo s týmto robiť, pretože pozerať sa na to môže dopadnúť rovnako, ako to bolo pred 80 rokmi, keď sa tiež ľudia len pozerali a nakoniec už bolo neskoro," uzavrel.

Stretol sa s preživšou

Slovenský premiér sa počas prehliadky washingtonského múzea holokaustu stretol aj s preživšou 89-ročnou Ruth Cohenovou, ktorá skončila počas druhej svetovej vojny v koncentračnom tábore Auschwitz.

Prežila len so sestrou, následne emigrovala do Spojených štátov. Dnes sa usiluje o to, aby sa na minulosť nezabudlo.

V múzeu do niektorých expozícií ani nechodí, pretože na to nemá silu, ale o svoje skúsenosti sa delí s mladou generáciou. "Je to ťažké, ale niekto to robiť musí," uviedla.

Podľa Cohenovej záleží na mladej generácii a na tom, k akým informáciám sa dostane.

"Je dôležité, aby pochopili minulosť, lebo iba tak sa nebudú báť postaviť sa nespravodlivosti," uviedla. Pozorne sleduje, čo sa deje v strednej Európe, o náraste podpory extrémistických strán je informovaná.

Obáva sa toho, že by sa strany s takýmito tendenciami opäť dostali k moci a že by sa opakovala história. Z toho dôvodu si myslí, že o tom, čo sa počas druhej svetovej vojny stalo, je potrebné hovoriť a diskutovať.