Šila šaty pre mimozemšťanov, dnes sa prechádza po Marse

Správy o Slovensku, ktoré zaujali cudzincov.

3. máj 2019 o 11:58 The Slovak Spectator

1. Slovensko potrebuje lídrov, nie ľudských robotov, hovorí kouč Phil Abernathy: Slovakia needs leaders, not human robots

2. Kam na výlet v máji? Udalosti, ktoré by ste si nemali nechať ujsť: Top 10 events around Slovakia in May

3. Keď trdelník, tak jedine s rubínom. Prečítajte si príbeh skalického vína. What should you drink with renowned trdelník? Skalica has a wine of its own

4. Ján Tkáč je jediným Slovákom, ktorý získal prestížny vedecký grant ERC: At home, I can do everything I did in Oxford

5. Bratislava môže po PKO prísť o ďalšiu ikonickú budovu. Another iconic building in Bratislava might disappear

6. Čo majú Brodzany spoločné s ruským básnikom Puškinom? The bell of the Nitra River basin and the world: Brodzany

7. Odchádzajúci predseda Európskej komisie Juncker: So Sorosom nemám žiadne dohody: I am still a great fan of enlargement

8. Ochutnávka vína, beh za menej odpadu či majáles. Čo si pre návštevníkov pripravilo naše hlavné mesto? Top 10 events in Bratislava

9. Bratislavská radnica chce ľudí posadiť na bicykle. Aké sú ich plány? Bratislava to spend more than €1.6 million on bike paths this year

10. Šila šaty pre mimozemšťanov, dnes sa prechádza po “Marse”: The only Slovak woman who went to “Mars”

Až 70 percent všetkých čitateľov prichádza na portál anglických novín The Slovak Spectator zo zahraničia, prevažne z USA, Veľkej Británie, Nemecka.

Len 18 percent všetkých návštevníkov má vo svojom počítači ako komunikačný jazyk nastavenú slovenčinu.

Portál je súčasťou spravodajského webu sme.sk.