Polícia otvára ďalší prípad zneužívania v tábore ChaChaLand

Preverujú príbeh Zuzany.

5. máj 2019 o 23:01 Roman Cuprik

BRATISLAVA. Príbeh Zuzany, ktorá denníku SME opísala, ako ju zneužíval vedúci v tábore ChaChaLand Radovan Slaninka, keď mala 14 rokov, zaujal aj bratislavskú krajskú políciu. Prípad začala preverovať vyšetrovateľka a Zuzanu chce vypočuť.

„Ležala som, mysľou som bola odcestovaná niekde úplne inde, opakovala som si nemecké slovíčka a on si zatiaľ robil s mojím telom, čo potreboval a čo chcel. Kým ma to nebolelo, tak som proste neprotestovala,“ povedala nedávno pre SME Zuzana.

Jej celé meno redakcia pozná, ale vzhľadom na citlivosť témy ho nezverejňuje.

Prečítajte si tiež: Zuzana z Chachalandu: Robil si so mnou, čo chcel, ja som si v hlave opakovala nemčinu

Slaninka dnes už vedúceho na tábore nerobí. Priznal, že so Zuzanou mal vzťah, ale zdôrazňuje, že spolu začali chodiť, až keď prekročila zákonnú hranicu 15 rokov, nad ktorou je legálny sexuálny styk. A prízvukuje zároveň, že sa to dialo mimo tábora. Z pohľadu zákona by to v takom prípade bolo legálne.

Zuzana však trvá na tom, že sa to začalo, keď mala 14 rokov, a že sexuálnym aktivitám sa venovali aj v tábore.

Vzhľadom na to, že sa prípad udial v rokoch 1998 a 1999, nie je zatiaľ jasné, či už nie je premlčaný. Závisí to od toho, či budú vyšetrovatelia a prokurátor považovať vzťah Slaninku a Zuzany za vzťah k zverenej osobe. V takom prípade je premlčacia doba 20 rokov a Slaninku by stále bolo možné potrestať.



Bratislavská krajská polícia v súčasnosti v súvislosti s ChaChaLandom vyšetruje už aj iný prípad.

Katarína Danová napísala blog o tom, ako ju v detstve zneužil vedúci tábora. Nemenovala ani tábor, ani vedúceho. Denník SME a Denník N zistili, že ide o zakladateľa ChaChaLandu Romana Paulínyho.

Kto o tom vedel

Paulíny, ktorý ChaChaLand v roku 1992 založil, pre SME poprel, že by mal vzťahy s dievčatami mladšími ako 15 rokov a že by vedel o intímnych vzťahoch medzi vedúcimi a deťmi v tábore.