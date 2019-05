Financovanie vysokých škôl je potrebné zmeniť, tvrdí Kresák

Kresák tvrdí, že treba zapracovať na kvalite učiteľov a podporovať medzinárodnú spoluprácu.

3. máj 2019 o 12:39 SITA

BRATISLAVA. Je potrebné zmeniť financovanie vysokých škôl, pracovať na kvalite učiteľov a podporovať medzinárodnú spoluprácu.

V rozhovore pre agentúru SITA to uviedol poslanec Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) za Most-Híd Peter Kresák.

„Financovanie vysokých škôl je nastavené veľmi nešťastne, pretože tam veľmi dôležitú úlohu zohráva počet študentov," tvrdí Kresák.

To, čo bolo podľa neho predtým najväčším postrachom a čo predstavovalo výber kvalitných študentov, boli prijímacie pohovory, ktoré sa zrušili.

"Dnes sa na Právnickú fakultu Univerzity Komenského (PF UK) dostane každý, kto sa prihlási. Výsledok je potom taký, že práca s tými ľuďmi je veľmi ťažká a často k tomu nemajú žiadny vzťah,“ vysvetľuje Kresák.

Kresák kritizuje právnickú fakultu

Právnická fakulta UK, na ktorej Kresák pôsobil ako vysokoškolský pedagóg, išla podľa poslanca tou cestou, že sa snaží nabrať čo najviac študentov za cenu zníženia kritérií pri prijímaní.

„Najhoršie na tom je to, že výsledok potom nemôže byť dobrý. Keď učiteľ na UK vyhodí študenta zo skúšky, tak ho nemôže skúšať na druhý termín, na tretí sa už vytvára komisia, pričom do tejto komisie chodí aj zástupca vedenia fakulty. To znamená, že to, čo kedysi bolo automatické, že pedagóg bol vnímaný ako autorita a nebol spochybňovaný pred študentami, tak dnes to tak nie je,“ objasňuje Kresák.

Ďalšia vec, s ktorou nie je spokojný, je skutočnosť, že študentov pri písomných skúškach upozorňujú, že sa nemá podvádzať.

„Z pre mňa nepredstaviteľných dôvodov niektorí študenti Právnickej fakulty UK aj napriek upozorneniu podvádzajú pri písomkách. Výsledkom toho však je, že vedenie fakulty im dá napomenutie namiesto toho, aby ich automaticky vylúčilo zo štúdia. Podľa môjho názoru neexistuje iná sankcia ako automatické vylúčenie za podvádzanie na právnickej fakulte, ale v tomto je asi názor vedenia iný,“ zdôvodňuje Kresák.

Externé štúdium

Zároveň zdôrazňuje, že nie je veľký priateľ externej formy štúdia, pretože rozvrh je urobený tak, že externí študenti to jednoducho nemôžu stíhať.

„Sú tam totiž bloky, keď títo študenti sedia v škole raz za dva týždne v piatok a sobotu od rána do večera, čo nie je možné akceptovať, keďže je to jednak strašne namáhavé a vyčerpávajúce pre pedagógov a jednak pre študentov. Také kvantum informácií sa podľa môjho názoru nedá naraz absorbovať,“ dodáva Kresák.

Navyše ide podľa neho spravidla o ľudí, ktorí niekde pracujú, takže tomu štúdiu nemôžu venovať toľko času.

Poukazuje aj na výnimky, no i napriek tomu považuje úroveň diaľkového štúdia za oveľa horšiu ako úroveň štúdia denného.



Agentúra SITA požiadala o stanovisko aj Právnickú fakultu Univerzity Komenského.