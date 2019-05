Ako Slovenky nahliadli do zákulisia IT gigantov

Organizácia AJ ty v IT podporuje dievčatá, aby sa nebáli informatiky.

3. máj 2019 o 14:17 Simona Fiabáne, Nadácia Pontis

Dávno nie je pravdou, že programovať môžu len muži. Organizácia AJ ty v IT sa preto snaží búrať predsudky o mužskej profesii. Počas tzv. Girl´s Day odhaľuje svet informatiky ženám, aby tak zabránili úniku potenciálnych talentov.

Samotné IT firmy tvrdia, že problém s nedostatkom kvalitných ľudí, špeciálne žien pociťujú aj oni. Preto sa mnohé z nich do kampane Girl’s Day zapájajú. Počas nej ukazujú študentkám iný svet, čím u nich zvyšujú šancu výberu vysokej školy, ktorá ich v budúcnosti môže nasmerovať do IT sektoru. Girl’s Day, teda celosvetový deň žien v informačno-komunikačných technológiách, sa konal posledný aprílový štvrtok. Na Slovensku počas neho prebehlo viac ako 70 rôznych programov v IT firmách, organizáciách a školách, ktoré predstavili svoju prácu viac ako 1200 dievčatám vo veku 15 – 19 rokov. Tie si počas posledného mesiaca mohli samé vybrať, čo ich zaujíma a prihlásiť sa. Tento rok sa programy konali v Bratislave, Nitre, Košiciach, Prešove, Banskej Bystrici či Žiline. Našli sa aj také dievčatá, ktoré kvôli programu precestovali až 400 km.

Ukázať mladým študentkám svet IT očami žien v daných firmách je kľúčové pre celé toto podujatie. Ako hovorí Zuzana Okálová, projektová manažérka Girl’s Day: „práve ženy vo firmách vedia najlepšie dievčatám ukázať, že IT je veľmi zaujímavé a oplatí sa ho ísť študovať. Chceme, aby videli, že ich práca je veľmi zaujímavá, perspektívna a nie je iba pre mužov. Vďaka tomu, že im svet IT ukazujú práve ženy z daných firiem chceme v dievčatách podnecovať chuť študovať tento odbor aj po strednej škole.“

Girl’s Day sa konalo na Slovensku tento rok už po šiestykrát. Za ten čas objavili už niekoľko talentov, ktoré aj vďaka účasti na Girl´s Day išli po skončení strednej školy študovať informatiku. Jednou z takých je aj Alexandra Kremničanová, v súčasnosti už študentka Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Alexandru programovanie bavilo už počas štúdia na gymnáziu L. Sáru v Bratislave. Tvrdí, že to bolo hlavne zásluhou profesorky informatiky, Alexandry Bátoryovej. „Pani profesorka mi navrhla, či sa nechcem zúčastniť nejakých akcií AJ ty v IT a spomenula Girl’s Day a Akadémiu programovania. To ma nakoplo a začala som sa o IT zaujímať ešte viac.”

Do dnešného dňa si pamätá jej úplne prvú aktivitu, ktorú s Aj Ty v IT absolvovala – návštevu Microsoftu, kde sa mohla dozvedieť, ako vyzerá ich pracovný deň „Majú tam chodbu s vitrínkami s videohrami a hráčskymi konzolami,“ opisuje Alexandra svoje pocity z prvej návštevy.

Absolvovala už viacero Girl’s Day, navštívila okrem iného aj Google, no najviac sa jej páčila návšteva v Pixel Federation. „Tam to bolo naozaj úžasné. Mali sme možnosť vyskúšať si virtuálnu realitu, ukázali nám tých, čo vytvárajú concept arty.” Alexandra ďalej dodáva „taktiež som bola v spoločnosti Butterfly Effect. Program, kde nám rozprávali o tom, ako to v hernom priemysle postupuje, ako sa vytvárajú nejaké videohry – najprv jej myšlienka, brainstorming, niekoľko konceptov, z ktorých sa potom nejaký vyberie a vznikne hra.”

Girl’s Day vzniklo vďaka Medzinárodnej telekomunikačnej únii ITU. Tá si uvedomovala situáciu malého počtu žien v informatike a rozhodla sa ju zmeniť, preto iniciovala oslavy medzinárodného dňa žien v IT sektore. K výzve sa pridali inštitúcie, organizácie, školy či IT firmy vo vyše 171 krajinách sveta, ktoré otvárajú tento deň svoje brány študentkám stredných škôl. Ak sa vám táto iniciatíva páči, môžete ju podporiť kliknutím na tlačidlo Podporím.

Denník SME sa v spolupráci s portálom Dobrá Krajina rozhodol vytvoriť priestor pre priblíženie príbehov ľudí a komunít, ktoré potrebujú našu pomoc. V každom z článkov našej rubriky SME za dobrú krajinu môžete priamo podporiť konkrétny projekt a aj takto sa stať aktívnou súčasťou budovania dobrej krajiny.